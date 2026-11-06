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SAP Alghero al PalaManchia contro Elmas: in campo anche i settori giovanili

Nuovo impegno casalingo per la SAP Alghero nella quinta giornata del campionato di Serie B Femminile. Sabato 7 novembre, alle ore 19:00, le algheresi ospiteranno al PalaManchia il GSO Elmas, compagine attualmente al quarto posto in classifica grazie a un rullino di due vittorie e un solo passo falso. Per la SAP Alghero si tratta di un’opportunità centrale per conquistare il primo successo stagionale e invertire l’inerzia in campionato.

Nonostante le difficoltà iniziali, il gruppo allenato continua a lavorare con determinazione per ritrovare fiducia e concretizzare il lavoro svolto in allenamento. La prima squadra affronterà la stagione con il sostegno del main sponsor Geocoss Costruzioni e dei partner Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco.

Intenso anche il calendario dei settori giovanili. Per il ramo maschile, il weekend si apre sabato 7 novembre alle 15:30 con l’esordio casalingo dell’Under 14 contro la Scuola Basket Sassari. Alle 18:00 l’Under 17 Gold giocherà in trasferta sul campo della Torres. Domenica 8 novembre, alle 18:00, l’Under 17 Eccellenza ospiterà la Dinamo al PalaManchia, per poi tornare sul parquet di casa mercoledì 11 novembre alle 19:30 contro la Dinamo 2000.

Sul fronte giovanile femminile, sostenuto dal main sponsor Centro MeC, lunedì 9 novembre alle 19:00 l’Under 14 debutterà in campionato tra le mura amiche contro la B90.

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