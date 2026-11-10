Sanità Sassari, Salaris (Riformatori): «30mila trasporti in ambulanza tra i presidi, serve un nuovo ospedale»

La situazione della sanità nel Nord Sardegna e l’organizzazione del sistema ospedaliero sassarese tornano al centro del dibattito politico regionale. Sull’argomento interviene con una nota ufficiale Aldo Salaris, segretario e consigliere regionale dei Riformatori Sardi, che richiama l’attenzione sulla necessità di realizzare un nuovo polo ospedaliero in città sulla base dei dati emersi di recente.

«Non molti giorni fa avevo richiamato l’attenzione sulla necessità di realizzare un nuovo ospedale a Sassari», dichiara il rappresentante dei Riformatori Sardi. «Oggi i numeri pubblicati dalla Nuova Sardegna confermano quanto sia urgente intervenire, considerati i quasi 30mila trasporti in ambulanza nel 2024 tra le due strutture, con una media di 82 al giorno, e oltre 2,2 milioni di euro di spesa annuale per il servizio».

Secondo Salaris, l’attuale assetto logistico comporta criticità che vanno al di là dell’aspetto puramente finanziario. «È assurdo che un sistema ospedaliero debba sostenere costi di questa entità anche per trasferire pazienti tra edifici distanti poche centinaia di metri», prosegue l’esponente dell’opposizione. «E non è soltanto una questione economica, ma un problema che riguarda l’organizzazione dei servizi, la sicurezza e la qualità dell’assistenza. Una persona che ha bisogno di cure non può essere costretta a spostarsi continuamente da un padiglione all’altro».

Nel suo intervento, il consigliere regionale ripercorre i passaggi amministrativi promossi durante la scorsa consiliatura: «Per questo, durante la precedente legislatura, quando facevo parte della Giunta regionale, avevamo avviato un percorso concreto per la realizzazione di un nuovo ospedale di eccellenza a Sassari. Con la deliberazione n. 19/82 del giugno 2023 avevamo disposto l’avvio dello studio di fattibilità, con l’obiettivo di superare la frammentaria situazione degli attuali presidi, accorpando i posti letto e integrando assistenza, ricerca e formazione universitaria. Un lavoro proseguito nel febbraio 2024 con la presa d’atto degli studi di fattibilità».

La nota si conclude contestando le decisioni assunte dall’attuale esecutivo regionale e rivolgendo una richiesta formale ai vertici della Regione. «La Giunta Todde, nell’aprile 2024, ha invece annullato quella deliberazione», osserva Salaris. «Da allora è legittimo chiedersi quale sia il percorso individuato dalla Regione e quali passi siano stati compiuti per dare una risposta concreta a Sassari. La presidente Todde, che oggi ricopre anche l’incarico di assessora ad interim alla Sanità, chiarisca se intende lasciare tutto così com’è o quali sono i suoi progetti per il futuro della sanità del Nord Sardegna che, lo dimostrano i fatti, ha urgente bisogno di una struttura ospedaliera moderna, efficiente e all’altezza delle esigenze dei cittadini».