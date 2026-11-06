Sanità, Langella: «Troppi cittadini senza medico ad Alghero e in Sardegna, servono risposte»

Il Comitato 2025 di Futuro Nazionale di Alghero, attraverso le parole del suo rappresentante Langella, avvia un lavoro di osservazione e ascolto del territorio concentrandosi sulla difficoltà di ottenere l’assegnazione del medico di medicina generale. L’obiettivo dichiarato è individuare le criticità, raccogliere le segnalazioni della cittadinanza e presentare richieste alle istituzioni competenti.

«Ad Alghero continua a essere motivo di forte preoccupazione la mancanza di medici di famiglia. Una problematica che prendiamo in esame partendo dalla nostra città, ma che in realtà rispecchia una situazione ben più ampia, che interessa l’intera Sardegna e che in alcune zone dell’isola assume contorni ancora più preoccupanti», dichiara Langella.

Secondo quanto riportato dalla nota, ad Alghero le segnalazioni dei mesi scorsi indicano circa 8.000 cittadini costretti a fare riferimento agli ambulatori ASCOT, un dato di cui il movimento chiede la verifica e l’aggiornamento ufficiale. La situazione viene accostata a quella dei piccoli centri dell’interno, come i paesi della Marmilla, dove la mancanza di assistenti sanitari di base accentua l’isolamento delle comunità, spesso distanti dalle strutture ospedaliere e abitati da popolazione anziana. In alcune di queste realtà territoriali, viene evidenziato, le amministrazioni locali sono arrivate a offrire vitto, alloggio e ambulatori pur di attirare professionisti.

«Non possiamo considerare normale che un cittadino debba cercare continuamente un medico disponibile, affidarsi a incarichi provvisori oppure rivolgersi alla continuità assistenziale e, in alcuni casi, al Pronto Soccorso anche per problematiche che potrebbero essere gestite dalla medicina territoriale», prosegue Langella. «Gli ambulatori ASCOT rappresentano certamente un aiuto importante, così come l’arrivo di nuovi medici con incarichi temporanei. Ma non possono diventare l’unica risposta a una carenza strutturale. Un medico di famiglia deve conoscere il proprio paziente, seguirne nel tempo le condizioni di salute e garantire quella continuità assistenziale fondamentale soprattutto per chi soffre di patologie croniche».

Il quadro normativo e numerico richiamato cita le stime dell’ottobre 2026, secondo cui vi sarebbero circa 450.000 cittadini sardi privi di medico di base, e ricorda il bando straordinario pubblicato dalla Regione Sardegna nel settembre 2026 per 561 sedi vacanti (di cui 116 nell’ambito della ASL di Sassari). Di fronte a questi dati, il Comitato chiede un riscontro ufficiale sull’efficacia delle misure adottate.

«Chiediamo un intervento concreto all’Assessorato regionale della Sanità, alle ASL competenti, ad ARES Sardegna e, per quanto di competenza, al Ministero della Salute. Vogliamo conoscere il numero reale dei cittadini ancora privi di medico, quanti siano assistiti attraverso servizi provvisori, quanti abbiano ricevuto un’assegnazione temporanea e quali siano i tempi previsti per garantire una copertura stabile», afferma il rappresentante di Futuro Nazionale.

«Non intendiamo alimentare polemiche né attribuire responsabilità senza conoscere fino in fondo le difficoltà organizzative. Vogliamo però risposte, tempi certi e soprattutto soluzioni», precisa Langella, sollecitando programmazione e incentivi per coprire i posti scoperti ed evitare lo spopolamento dei centri minori. «È arrivato il momento che Regione e Stato si rimbocchino le maniche. La salute dei cittadini non può essere una soluzione provvisoria. Deve essere una certezza».