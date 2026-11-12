Sanità ad Alghero, Mulas: “Pronto Soccorso fermo, Ortopedia in difficoltà, nuovo ospedale un miraggio”

Nuovo intervento sulle condizioni della sanità ad Alghero. A prendere posizione è Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Sanità del Comune di Alghero, che in una nota denuncia ritardi strutturali e criticità operative nei presidi cittadini, chiedendo risposte formali alla Regione e alla ASL. “Alghero sempre più penalizzata: Pronto Soccorso fermo, Ortopedia in difficoltà, nuovo ospedale ancora un miraggio. Basta annunci e promesse: la Regione e la ASL diano risposte concrete ai cittadini algheresi”, esordisce Mulas, sostenendo che “la sanità algherese e i suoi cittadini stanno pagando un prezzo sempre più alto a causa dell’assenza di una rappresentanza politica forte e autorevole, capace di portare nelle sedi regionali le difficoltà, le criticità e il grido d’allarme di un territorio che da troppo tempo attende risposte”.

Nel documento viene tracciato un confronto con altri centri dell’isola: “Mentre Olbia inaugura il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, Alghero resta ancora al palo. I lavori di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile, per quanto risulta, sembrerebbero formalmente fermi e continuerebbero a essere condizionati da criticità e questioni legate ai finanziamenti dedicati”. Secondo il presidente della Commissione, si tratta di “una situazione che stride con quanto sta accadendo in altri territori della Sardegna e che impone una riflessione seria sulle priorità della programmazione sanitaria regionale”.

Mulas critica inoltre l’approccio comunicativo dell’azienda sanitaria: “Colpisce, inoltre, il modo in cui vengono comunicate alcune iniziative, con grande enfasi e annunci in pompa magna, mentre ad Alghero si continua ad attendere la soluzione di problemi strutturali e servizi essenziali. La ASL dovrebbe concentrarsi sull’informazione ai cittadini e, soprattutto, sulla realizzazione degli interventi necessari, non trasformare la comunicazione istituzionale in uno strumento di propaganda”. Nel mirino anche le opere da tempo attese: “Il nuovo ospedale continua a rimanere un miraggio, così come il tanto annunciato ampliamento dell’Ospedale Civile, più volte presentato come una priorità ma che ancora non trova una concreta realizzazione”.

L’esponente consiliare entra poi nel dettaglio dell’attività dei singoli reparti, sottolineando come a pagarne le conseguenze siano “soprattutto i cittadini e gli operatori sanitari, che quotidianamente cercano di garantire servizi essenziali in condizioni sempre più difficili”. In particolare, segnala il caso “dell’Ortopedia, che avrebbe visto dimezzare la propria attività chirurgica, trovandosi a dover condividere un’unica sala operatoria con l’Oculistica. Una condizione che inevitabilmente limita la capacità operativa del reparto e incide sui tempi di risposta ai pazienti, con il rischio di ulteriori disagi per chi necessita di un intervento”.

Sull’Oculistica, Mulas riferisce che “risulterebbe essere stato predisposto un ambulatorio dedicato agli interventi di cataratta, mentre le due sale operatorie, finanziate con circa 3 milioni di euro, risulterebbero ancora non operative. Risorse che, secondo quanto emerge, sarebbero rimaste nella disponibilità dell’AOU”. Da qui una serie di interrogativi rivolti agli enti competenti: “Che fine hanno fatto queste risorse? Perché i lavori non sono ancora iniziati? Quali sono gli ostacoli che impediscono l’attivazione delle sale operatorie? E soprattutto, quando verrà restituita all’ospedale di Alghero la piena capacità operativa?”.

Per il presidente della Commissione Sanità “non sono più sufficienti annunci, promesse e rassicurazioni: servono atti concreti, cronoprogrammi certi e investimenti che si traducano realmente in servizi per i cittadini”. Indicata anche quella che a suo avviso deve essere la linea d’azione immediata: “La priorità deve essere l’ampliamento dell’Ospedale Civile, senza ulteriori ritardi, inserito in una visione complessiva che porti alla realizzazione di una struttura ospedaliera adeguata alle esigenze del territorio, dotata di un unico blocco operatorio moderno, funzionale e attrezzato per tutte le specialità chirurgiche”.

“Non possiamo accettare che, in nome di trasferimenti temporanei e soluzioni provvisorie, vengano sacrificati reparti, attività chirurgiche e il diritto dei cittadini a ricevere cure adeguate nel proprio territorio”, prosegue Mulas, ribadendo che “Alghero non può essere considerata una sanità di serie B. I cittadini algheresi hanno diritto agli stessi servizi, alle stesse opportunità e alla stessa dignità sanitaria degli altri territori della Sardegna”.

“È arrivato il momento che la Regione e la ASL escano dalla logica degli annunci e assumano impegni chiari, pubblici e verificabili. La salute dei cittadini non può aspettare i tempi della politica. Alghero non chiede privilegi, chiede rispetto, investimenti e il diritto a una sanità efficiente”, conclude Christian Mulas.