Sanità ad Alghero, l’allarme di Mulas: «Pronto Soccorso sovraffollato e cantiere fermo»

Sovraffollamento cronico al Pronto Soccorso, carenza di posti letto con pazienti sistemati sulle barelle nei reparti e ritardi accumulati nei lavori di ampliamento. È il quadro tracciato dal presidente della Commissione consiliare Sanità, Christian Mulas, in un’interrogazione urgente indirizzata al sindaco di Alghero per fare luce sulle criticità dell’Ospedale Civile e chiedere interventi immediati a Regione e Asl di Sassari.

Secondo quanto evidenziato dall’esponente consiliare, il presidio algherese — pur essendo classificato come ospedale di base — serve un bacino d’utenza di circa 78mila abitanti e registra ormai 26mila accessi annui al Pronto Soccorso, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Una mole di lavoro che si scontra con la cronica mancanza di spazi e personale. A farne le spese sono soprattutto i pazienti in attesa di ricovero, costretti a lunghe soste in emergenza-urgenza perché i reparti sono saturi.

Il caso più critico segnalato nell’atto riguarda il reparto di Medicina: a fronte di una dotazione ordinaria di 42 posti letto, si sarebbe reso necessario aggiungerne altri 18 cosiddetti “bis”, con degenti sistemati anche su barelle all’interno delle camere. Una situazione che, secondo Mulas, rischia di compromettere la dignità e la sicurezza delle cure, sottoponendo al contempo medici e infermieri a turni e carichi di lavoro insostenibili.

Nel mirino dell’interrogazione finiscono anche i lavori di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso. In base al cronoprogramma annunciato in precedenza, il cantiere sarebbe dovuto partire nel settembre 2025 per concludersi entro luglio 2026. A novembre 2026, invece, l’opera risulta ancora incompleta. Mulas chiede quindi al primo cittadino di verificare lo stato reale dell’appalto, l’eventuale presenza di intoppi burocratici o carenze di fondi e la data certa in cui i nuovi locali saranno consegnati.

Nell’atto, di cui si chiede la discussione nel primo Consiglio comunale utile, il presidente della Commissione Sanità sollecita il Sindaco a convocare con urgenza un tavolo istituzionale con i vertici dell’Assessorato regionale alla Sanità, la Direzione generale della Asl di Sassari e la Direzione sanitaria del presidio, affinché vengano adottate misure concrete per superare l’emergenza e adeguare i servizi alle reali esigenze del territorio.