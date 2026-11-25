Salaris contro l’ipotesi di trasferire Ortopedia dal Marino al Civile: «La Giunta Todde chiarisca»

Il consigliere regionale dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris, interviene sulle indiscrezioni riguardanti un possibile spostamento del reparto di Ortopedia dall’Ospedale Marino all’Ospedale Civile di Alghero, esprimendo la propria «più netta contrarietà» all’ipotesi.

Al centro della presa di posizione del consigliere vi è la tutela della storica vocazione del presidio algherese, definito un’eccellenza per decenni nel campo dell’ortopedia, della traumatologia e della riabilitazione, oltre che per la formazione specialistica. Secondo Salaris, si tratta di «un patrimonio di professionalità, competenze ed esperienza che la Regione dovrebbe valorizzare e sul quale investire, anziché consentirne il progressivo depotenziamento».

L’esponente dei Riformatori richiama inoltre l’attuale assetto dei due nosocomi cittadini: «La presenza dell’Oculistica al Marino, nata come soluzione temporanea per consentire alcuni interventi strutturali al Civile, non può diventare il presupposto per stravolgere l’identità e la funzione storica del presidio». Salaris precisa che l’intento non è «contrapporre due specialità, entrambe fondamentali, ma di impedire che le incapacità e i ritardi della politica sanitaria regionale finiscano per sacrificare un’eccellenza».

Per il futuro della struttura, il consigliere indica la necessità di investire «nelle sale operatorie, nelle tecnologie, nel personale e nell’integrazione tra attività chirurgica e riabilitativa», ribadendo che per il suo partito l’obiettivo non è limitarsi a «conservare l’esistente, ma restituire al Marino il ruolo di punto di riferimento per la chirurgia ortopedica e la riabilitazione».

Infine, Salaris rivolge una richiesta diretta all’esecutivo regionale affinché faccia luce sui piani per la sanità locale: «La Giunta Todde chiarisca quale sia il progetto sanitario che intende perseguire per Alghero e se sia effettivamente allo studio il trasferimento dell’Ortopedia». Il consigliere conclude sottolineando che «non è accettabile che decisioni di tale portata maturino senza un confronto pubblico e istituzionale con il territorio».