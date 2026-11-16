Sa Segada, domenica 22 novembre torna la Giornata dell’Albero tra piantumazioni, laboratori e impegno sociale

Il Comitato di Borgata di Sa Segada e Tanca Farrà dà appuntamento alle famiglie domenica 22 novembre 2026 per la terza edizione della Giornata dell’Albero. A Sa Segada, bambine e bambini avranno l’opportunità di mettere a dimora nuovi alberi e imparare a prendersene cura, in un’iniziativa che segue la Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre.

Alle 11 l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità, sarà accompagnata da un momento di riflessione in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Un legame già tracciato durante l’edizione del 2023 — svoltasi proprio il 25 novembre — quando nella borgata fu installata una panchina rossa in memoria delle vittime e oltre 200 bambini adottarono e piantarono altrettanti alberi, ciascuno contrassegnato da una targhetta con il proprio nome.

Il programma della manifestazione si aprirà alle 10 con la Santa Messa e l’avvio delle iscrizioni gratuite alla piantumazione, riservata ai più piccoli e prevista subito dopo l’inaugurazione. Nel corso della giornata, la pedagogista Monia Satta di Akroasis APS condurrà il laboratorio immersivo «Intorno all’Albero», mentre il game designer Giovanni Correddu proporrà «Giochiamo con la natura!», con giochi di società a tema disponibili per tutta la durata dell’evento, affiancati da gonfiabili e altre attività per le famiglie.

Alle 13.30 il Comitato servirà il pranzo, con prenotazione obbligatoria al numero 379 226 1857 (menù a 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini). A chiudere l’iniziativa, a partire dalle 16.30, saranno il Nutella Party e le castagne arrosto.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna, di Forestas e del Parco regionale di Porto Conte.