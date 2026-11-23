Rugby Serie C, l’Amatori Alghero travolge i Bulldog Sassari nel giorno dell’addio al campo di Andrea Peana

Terza vittoria in altrettante partite per la squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero. Domenica 22 novembre, sul campo di Maria Pia, la formazione guidata dal duo Spirito-Cipriani ha superato nettamente i Bulldog Sassari con il punteggio di 63-0, frutto di undici mete (quattro delle quali trasformate). Dopo i successi all’esordio contro il Capoterra e nel derby cittadino con l’Alguer Rugby, i campioni regionali in carica proseguono così a punteggio pieno il loro cammino nel campionato di Serie C.

Al di là del risultato sportivo, il pomeriggio è stato segnato dall’addio al rugby giocato di Andrea Peana, entrato in campo nella ripresa per disputare l’ultimo incontro della sua carriera. Al triplice fischio, il pubblico di Maria Pia ha tributato un lungo e caloroso applauso all’atleta, che lascia l’attività agonistica all’età di 48 anni.

«Abbiamo fatto un po’ di turnover per dare spazio a chi non aveva giocato nelle prime giornate e per schierare per la sua ultima partita Andrea Peana, salutato calorosamente dal pubblico a fine gara», ha spiegato il tecnico e giocatore Marco Spirito.

Il largo punteggio è maturato dopo una fase iniziale in cui l’Amatori ha dovuto arginare la spinta degli ospiti. Lo stesso Spirito ha analizzato l’avvio contratto e la successiva reazione del gruppo: «Siamo partiti con un po’ di sufficienza, e l’aggressività e la fisicità dei Bulldog ci hanno sorpreso inizialmente. Dopo i primi minuti schiacciati in difesa, abbiamo serrato le fila, recuperato palla e iniziato a giocare come sappiamo e dobbiamo, marcando undici mete. Gli avversari sono stati estremamente combattivi fino alla fine e daranno filo da torcere a tutti».

Nel tabellino dei marcatori spicca la tripletta di Prime, affiancata dalle doppiette di Andreetto e Murineddu. A completare il bottino algherese sono andati in meta anche Spirito, Rizzo, Cocco e A. Daga, mentre dalla piazzola Cipriani ha centrato i pali in quattro occasioni su undici.

Nel secondo tempo lo staff tecnico ha dato minutaggio a tutti gli effettivi a disposizione in panchina, riuscendo comunque a mantenere inviolata la propria area di meta. Un segnale di solidità su cui l’allenatore punta in vista del prossimo scontro diretto al vertice: «Nella ripresa abbiamo dato spazio a tutta la panchina, che ha accumulato minuti preziosi per esperienza e crescita collettiva. Va sottolineato che, nonostante i sette cambi, non abbiamo subito mete: è un aspetto molto positivo. Ora pensiamo alla prossima trasferta a Cagliari il 6 dicembre contro una squadra anch’essa imbattuta finora: il nostro obiettivo è chiaro e non possiamo permetterci distrazioni».