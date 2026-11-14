Rugby Serie C, a Maria Pia è già tempo di derby tra Alguer Rugby e Amatori Alghero

Domani, domenica 15 novembre, alle 15:00 sul campo di Maria Pia è in programma il derby cittadino tra l’Alguer Rugby 2024 e l’Amatori Rugby Alghero, valido per la seconda giornata del campionato regionale di Serie C.

Padrona di casa di questo primo confronto stagionale sarà l’Alguer Rugby. La sfida metterà di fronte le due formazioni ovali cittadine che militano nel torneo cadetto, pronte a darsi battaglia per conquistare una gara dal sapore sempre speciale. Per l’Alguer Rugby l’obiettivo è bissare il successo ottenuto nella gara d’esordio contro il Rugby Cagliari, vinta da Sechi e compagni con un ampio margine. Rispetto alla scorsa stagione, sono diverse le novità nell’organico dell’Alguer in vari reparti.

Dall’altra parte, anche l’Amatori Rugby Alghero si presenta all’appuntamento forte di una larga vittoria casalinga conseguita contro il Capoterra, animata dalla stessa determinazione a portare a casa il risultato pieno. Sul terreno di gioco si affronteranno così due rose che combinano giovani rugbisti di buona prospettiva ed elementi di maggiore esperienza, premesse che rendono l’incontro particolarmente atteso. Kick-off fissato domani alle 15:00 a Maria Pia.