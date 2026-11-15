Rugby Serie A1, primo successo per l’Amatori Alghero: espugnato il campo del Parma (30-32)

La prima vittoria dell’Amatori Rugby Alghero nel campionato di Serie A1 arriva in trasferta. Sul campo del Rugby Parma, la formazione allenata da Marco Anversa si impone per 30-32 nella terza giornata, conquistando cinque punti pesanti in classifica grazie al successo e al bonus offensivo maturato con le quattro mete segnate.

Dopo le sconfitte incassate contro Livorno e Cavalieri, l’Amatori raccoglie così i frutti del lavoro svolto nelle ultime settimane. Alla vigilia, lo stesso Anversa aveva indicato la trasferta emiliana come un nuovo punto di partenza per un gruppo che aveva iniziato ad allenarsi insieme con continuità soltanto a ottobre. A Parma arriva una vittoria costruita soprattutto nella ripresa, con tre mete realizzate e la capacità di respingere il tentativo di rimonta dei padroni di casa.

La cronaca del match L’avvio è favorevole al Parma, che si porta sul 6-0 con due calci di punizione di Paternieri al 13’ e al 17’. Al 22’ Minasi varca la linea per la prima meta algherese, con Rossi preciso dalla piazzola per il sorpasso sul 6-7. La risposta dei padroni di casa arriva al 29’ con Sorio, mentre un calcio di Rossi al 36’ permette all’Amatori di andare all’intervallo sotto di una sola lunghezza (11-10).

Nella ripresa gli algheresi tornano avanti al 4’, ancora con Rossi dalla piazzola. La meta di May all’8’ porta il punteggio sull’11-18, poi al 26’ Zulian, con la trasformazione di Rossi, allunga fino all’11-25. Il Parma riapre però la sfida con altre due mete di Sorio, al 28’ e al 37’ (la prima trasformata da Paternieri): a pochi minuti dal termine il vantaggio dell’Amatori si assottiglia a due soli punti (23-25). Al 39’ arriva l’allungo decisivo firmato da Oudemans, che segna la quarta meta algherese, trasformata da Rossi per il 23-32. Nel finale la marcatura di Bonetti al 40’, accompagnata dalla trasformazione di Colla, fissa il punteggio definitivo sul 30-32.

Le dichiarazioni nel post-partita A fine gara coach Marco Anversa elogia la prova dei suoi giocatori, richiamando il percorso compiuto dall’inizio della preparazione: «Oggi i ragazzi sono stati strepitosi. Giocare contro questa squadra non sarà facile per nessuno. Per me era la vera prima di campionato, perché oggi abbiamo raggiunto i 45 giorni di lavoro insieme. Le prime due partite ci sono servite per fare un po’ di rodaggio e da adesso in poi sono sicuro che potremo dire la nostra in ogni gara. Ci prendiamo una bella serata per festeggiare, poi da martedì torniamo a lavorare con la stessa umiltà che ci ha portato a questo risultato».