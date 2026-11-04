Rubavano in un supermercato di Alghero “per lavoro”: la difesa non convince il giudice

La vicenda giudiziaria legata ai continui ammanchi registrati in un punto vendita della grande distribuzione ad Alghero si è chiusa con una decisione severa. Due coniugi anziani sono stati condannati a due anni e due mesi di reclusione ciascuno, una pena superiore rispetto a quella sollecitata dalla pubblica accusa.

Il processo ruotava attorno a una serie di episodi avvenuti all’interno di un supermercato tra l’inizio e la primavera del 2021. Dalle corsie dell’esercizio commerciale sarebbero spariti nel tempo diversi generi di prima necessità, inclusi prodotti per l’igiene della persona, generi alimentari freschi e surgelati. Le telecamere di sicurezza avrebbero immortalato vari momenti in cui la coppia cercava di superare i controlli, sfruttando i punti ciechi della visuale o nascondendo la merce nelle borse prima di passare alle casse.

Ciò che ha reso celebre il procedimento è stata tuttavia la singolare linea difensiva adottata dai due imputati. Marito e moglie si sono sempre difesi sostenendo di non aver commesso alcun reato, ma di aver agito “su commissione” dello stesso titolare dell’attività. Secondo la loro versione, i furti non erano altro che un “collaudo sul campo” concordato per verificare l’efficienza delle barriere antitaccheggio, delle telecamere e l’attenzione del personale dipendente.

A supporto di questa tesi, la coppia aveva esibito un contratto scritto che, a loro dire, autorizzava l’operazione. Una carta che il proprietario del negozio ha sempre respinto con forza, negando ogni coinvolgimento. I dubbi sulla veridicità del documento sono stati confermati anche dalla perizia calligrafica disposta durante il dibattimento, che ha escluso che la firma appartenesse realmente all’imprenditore.

Alla luce di questi elementi, il giudice ha ritenuto la giustificazione degli imputati del tutto infondata e ha trasmesso gli atti di nuovo alla Procura. L’obiettivo è ora valutare l’apertura di un ulteriore fascicolo d’inchiesta, questa volta per l’ipotesi di reato legata alla presunta falsificazione della firma sul contratto esibito in aula.