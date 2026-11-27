Rischio stop voli Ryanair ad Alghero, Fratelli d’Italia contro Regione e sindaco: «Basta battutine, evitino il disastro»

«Ryanair minaccia di sospendere tutti i collegamenti da Alghero e Olbia per febbraio e marzo, e il profilo istituzionale della Regione Sardegna risponde con battutine e faccine sorridenti. Ma cosa ci sarebbe da ridere? Dopo aver annunciato in pompa magna l’abolizione invernale dell’addizionale comunale, la Giunta Todde non è riuscita nemmeno a renderla operativa». Così Fratelli d’Italia Alghero interviene sull’ennesima crisi dei collegamenti aerei.

«Ad agosto ci avevano raccontato di una grande conquista – attacca il capogruppo Alessandro Cocco –. Oggi, a quasi un mese dalla data prevista, la tassa si paga ancora e rischiamo di perdere tutti i voli Ryanair per due mesi. La presidente Todde e l’assessore Manca cercano di scaricare le responsabilità sul Governo nazionale, ma in realtà il ritardo nell’attivazione della procedura è tutto loro. Come ha ricordato anche Salvatore Deidda, la Regione aveva il dovere di attivare tempestivamente le interlocuzioni necessarie. Invece ci ritroviamo con annunci senza risultati e con il Nord Sardegna esposto all’ennesima emergenza».

«Per Alghero sarebbe un danno pesantissimo – sottolinea Mario Conoci –. Meno voli significano meno opportunità per residenti, imprese e turismo, proprio nei mesi in cui dovremmo combattere la stagionalità. Dopo i bandi deserti della continuità territoriale, anche questa promessa rischia di trasformarsi in un altro fallimento. E dove è il sindaco Cacciotto o il consigliere regionale Di Nolfo? Possibile che non trovino il coraggio di chiedere conto alla propria maggioranza regionale di un simile rischio per Alghero? Il sindaco dovrebbe difendere la città, non limitarsi ad assecondare la Todde».

«È inaccettabile – conclude il coordinatore cittadino Pino Cardi – che la Todde impegni il profilo istituzionale in un botta e risposta grottesco sua una questione tanto seria. La Regione rappresenta tutti i sardi, non è la pagina Facebook dei Cinque Stelle. Todde e Manca risparmino almeno le battutine e spieghino come intendono evitare questo disastro annunciato».