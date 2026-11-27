Rischio stop voli Ryanair ad Alghero e Olbia, Di Gangi (FdI): «La Giunta spieghi i ritardi sull’addizionale»

«La Regione aveva annunciato l’abbattimento dell’addizionale sui diritti d’imbarco a partire dal 1° novembre. A quasi un mese da quella scadenza, i passeggeri continuano a pagarla e Ryanair valuta di sospendere tutti i propri voli da e per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027. Di fronte al rischio di perdere questi collegamenti, la battuta sui social della Regione è fuori luogo». Lo dichiara Marco Di Gangi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia.

«La misura era già stata approvata dal Consiglio regionale ad agosto ed è confluita nella legge del 21 settembre. Le risorse sono state stanziate e per rendere operativo l’abbattimento serve un intervento statale. Proprio per questo Todde e Manca dicano quando hanno formalmente interessato il Ministero dell’Economia, quali risposte hanno ricevuto e che cosa manca per dare attuazione alla misura. La Giunta aveva indicato il 1° novembre. Ora spieghi perché quella scadenza è saltata».

«Il rischio di uno stop dei voli Ryanair si aggiunge alle due gare deserte per la continuità territoriale sulla Alghero–Milano Linate e alle criticità sollevate da Aeroitalia. La proroga del servizio con ITA Airways fino al 31 gennaio dà un margine di tempo, ma resta da garantire il collegamento dopo quella data. Per residenti, imprese e lavoratori, poter contare sui voli anche nei mesi di bassa stagione è essenziale».

«Ryanair ha prospettato due milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno, quattro ulteriori aeromobili basati e centinaia di nuovi posti di lavoro, a condizione che l’addizionale venga abolita per tutto l’anno. La Giunta apra un confronto con la compagnia per verificare quali impegni concreti sia disposta ad assumere su rotte, frequenze e operatività invernale. Fratelli d’Italia chiede da tempo l’abolizione dell’addizionale per tutto l’anno, insieme a una strategia per rafforzare i collegamenti e contrastare la stagionalità».

«Todde e Manca rendano pubblica la cronologia delle interlocuzioni con il Governo e convochino subito un confronto con i ministeri competenti, i gestori aeroportuali e il vettore. La priorità è evitare lo stop dei voli Ryanair a febbraio e marzo e dare certezze a chi vive, lavora e investe nel Nord Sardegna».