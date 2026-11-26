Rischio stop ai voli Ryanair su Alghero e Olbia, Pais: «Subito un tavolo urgente con Salvini»

Si riaccende lo scontro politico sul futuro dei collegamenti aerei nel Nord Sardegna dopo le dichiarazioni del direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, sull’ipotesi di sospendere le rotte su Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027. Sulla vicenda interviene il consigliere comunale algherese della Lega ed ex presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, rivendicando quanto già denunciato nei giorni scorsi.

«Il 19 novembre avevo avvertito che Ryanair stava valutando di sospendere i voli su Alghero e Olbia e avevo chiesto alla presidente Todde di intervenire subito», ricorda Pais, sottolineando come le informazioni anticipate siano «rimaste inascoltate» fino alla presa di posizione pubblica della compagnia. «Ora che la posizione è stata resa pubblica, è necessario intervenire con la massima urgenza e responsabilità».

Nel suo intervento, l’esponente leghista descrive un quadro critico per la mobilità dell’Isola: «Mai il trasporto aereo della Sardegna era stato segnato da tanta incertezza. Mentre resta aperta la crisi della continuità territoriale, il Nord Sardegna rischia di perdere anche tutti i collegamenti di Ryanair nel periodo più duro invernale». Secondo Pais, l’esecutivo guidato da Alessandra Todde «dà l’impressione di navigare a vista, di notte in mezzo alla tempesta», con ricadute dirette sui cittadini che devono spostarsi per motivi di salute, studio o lavoro e sulle imprese che necessitano di certezze per programmare le attività.

Pais torna inoltre a criticare la misura varata dalla Regione sull’addizionale d’imbarco, definendola nuovamente «un bluff, perché tecnicamente inapplicabile», e chiede alla Giunta di chiarire quali iniziative concrete intenda mettere in campo per «scongiurare il cataclisma dei trasporti».

In chiusura, il consigliere della Lega rivolge un appello diretto alla governatrice affinché avochi a sé la gestione della vertenza: «Rinnovo la richiesta alla presidente Todde di assumere direttamente la guida della crisi e chiedere al ministro Matteo Salvini un tavolo urgente con Enac, gestori aeroportuali e compagnie. Ora serve unità per scongiurare il peggio. Solo successivamente faremo i conti politici».