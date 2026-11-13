Rinnovabili, la Consulta accoglie due punti del ricorso della Sardegna

“La Sardegna ha ottenuto dalla Corte Costituzionale la dichiarazione di illegittimità di due disposizioni della legge statale sulle rinnovabili. Un risultato tutt’altro che scontato, che dimostra quanto sia importante far valere le nostre ragioni in ogni sede. Abbiamo difeso il diritto della Regione di esercitare le proprie competenze e la necessità di proteggere il nostro patrimonio paesaggistico e culturale, che è quanto di più importante possediamo. Su questi punti la Corte ci ha dato ragione”.

Così la Presidente della Regione, Alessandra Todde, commenta la sentenza n° 197, depositata oggi, con cui la Consulta ha accolto due delle disposizioni sollevate dalla Sardegna contro la nuova disciplina nazionale sulle aree destinate ad accogliere impianti da fonti rinnovabili.

Il primo punto riguarda il rispetto delle competenze legislative della Regione. La Corte ha bocciato la disposizione che consentiva allo Stato di utilizzare il potere sostitutivo anche quando una legge regionale sulle aree idonee fosse ritenuta non conforme alla disciplina nazionale. La Consulta ha chiarito che il controllo sulle leggi regionali spetta alla Corte Costituzionale e non può essere utilizzato attraverso questo strumento. “È un principio fondamentale per la nostra autonomia”, sottolinea la Presidente. “Se il Governo – aggiunge – ritiene che una legge della Sardegna non rispetti la Costituzione, deve impugnarla davanti alla Consulta, alla quale spetta decidere. Le scelte del Consiglio regionale devono essere rispettate e possono essere contestate soltanto attraverso le garanzie previste dalla Costituzione. Il nostro ricorso ha difeso queste garanzie, nell’interesse della Sardegna e di tutte le Regioni”.

Il secondo punto riguarda la tutela delle zone di protezione dei siti UNESCO. La Consulta ha dichiarato illegittima la norma che consentiva di realizzare alcuni interventi senza una verifica preventiva della loro compatibilità con il patrimonio paesaggistico e culturale. “Per la Sardegna è una decisione importante. Il valore dei nostri luoghi, della nostra storia e del nostro paesaggio deve essere riconosciuto nelle scelte che trasformano il territorio”, prosegue la Presidente. “La semplificazione non può cancellare le verifiche necessarie a proteggere un patrimonio che appartiene alle comunità e alle generazioni future. Lo sviluppo delle rinnovabili deve essere accompagnato da regole capaci di salvaguardarlo”.

Concludendo la Presidente ribadisce che la Regione “vuole governare la transizione energetica perché questa porti benefici ai cittadini, alle imprese e ai territori. Continueremo a difendere le nostre competenze, chiedendo rispetto per le comunità e facendo valere le ragioni della Sardegna in ogni sede”.