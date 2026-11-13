Rinnovabili, Forza Italia contro Todde: «Sulla Consulta lettura parziale»

“La presidente Todde presenta la sentenza della Corte costituzionale come una sua vittoria, ma omette di riferire la parte più consistente del pronunciamento: quella in cui la Consulta ha respinto 5 contestazioni regionali, confermando la legittimità di aspetti fondamentali della normativa statale sulle energie rinnovabili”. Lo dichiarano Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia, e Marco Tedde, consigliere nazionale del partito, commentando la sentenza n. 197 del 2026.

“La Corte ha effettivamente dichiarato illegittime due disposizioni statali: quella relativa all’estensione del potere sostitutivo del Governo e quella che consentiva interventi in regime di attività libera nelle zone di protezione dei siti UNESCO senza verifiche preventive di compatibilità paesaggistica e culturale. Due decisioni che condividiamo, che riconoscono rispettivamente le garanzie costituzionali dell’autonomia regionale e la necessità di proteggere il patrimonio paesaggistico e culturale”. “Ma la sentenza dice anche molto altro, e su questo la presidente Todde preferisce sorvolare. La Consulta ha dichiarato infondate le contestazioni regionali sulla disciplina statale delle aree idonee sulla terraferma, sull’idoneità dei beni del demanio militare e degli immobili statali, sul divieto per le Regioni di introdurre preclusioni generalizzate agli impianti FER, sull’idoneità dei porti e sul carattere non vincolante del parere paesaggistico nei procedimenti autorizzativi”.

“La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo centrale della legislazione nazionale ed europea. Ha inoltre confermato che le Regioni non possono introdurre divieti generalizzati, moratorie indiscriminate e vincoli territoriali assoluti che impediscano preventivamente la realizzazione degli impianti. Sono indicazioni precise che delimitano il perimetro entro il quale deve essere esercitata la potestà legislativa regionale”. “L’autonomia della Sardegna va difesa, così come va tutelato il nostro patrimonio UNESCO. Ma non si può utilizzare il riconoscimento di due profili di illegittimità costituzionale, se vogliamo anche scontati, per occultare il rigetto di una parte consistente delle censure regionali. La sentenza va letta per intero, non soltanto nelle parti che fanno comodo alla comunicazione della presidente Todde”.

“Il tema – concludono Pittalis e Tedde – è governare la transizione energetica con equilibrio, responsabilità e rispetto delle competenze costituzionali. La Sardegna ha bisogno di una politica energetica che tuteli il paesaggio e le comunità, ma che sappia anche rispettare gli obiettivi nazionali ed europei. La Consulta ha indicato con chiarezza che questo equilibrio non si costruisce con divieti generalizzati, preclusioni assolute o contrapposizioni ideologiche”.