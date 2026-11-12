Regione Sardegna, pubblicato il bando anti-spopolamento: incentivi fino a 30mila euro per gli under 40

La Regione Sardegna scende in campo contro lo spopolamento con un incentivo economico rivolto ai lavoratori under 40. È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente il bando promosso dalla Giunta guidata da Alessandra Todde, che mette a disposizione contributi a fondo perduto per chi decide di trasferire la propria residenza nell’Isola. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 56 milioni di euro per il triennio 2026-2028, con 8 milioni immediatamente disponibili per l’annualità 2026.

La misura prevede un contributo una tantum di 20mila euro, che sale a 30mila euro per chi sceglie di stabilirsi in un Comune con meno di 5.000 abitanti. L’avviso non è riservato esclusivamente ai sardi di nascita ma è aperto anche a chi proviene da altre regioni italiane o dall’estero.

Per accedere al finanziamento è necessario avere meno di quarant’anni ed essere già occupati al momento della presentazione della domanda, in qualità di lavoratori dipendenti, autonomi o imprenditori. Nel dettaglio, autonomi e imprenditori possono avviare una nuova iniziativa economica o una nuova sede nell’Isola (purché già attivi lavorativamente), mentre per i dipendenti il trasferimento può avvenire tramite lavoro a distanza, mobilità o un nuovo contratto, fermo restando il requisito dell’occupazione preesistente.

I beneficiari dovranno trasferire la residenza entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione e impegnarsi a mantenerla in Sardegna per almeno cinque anni. Il bando include anche una finestra retroattiva: possono partecipare coloro che hanno già spostato la residenza nell’Isola a partire dal 1° gennaio 2026, sempre nel rispetto del vincolo quinquennale.

Nel caso in cui le risorse non bastassero a coprire tutte le richieste ammissibili, la Regione ha stabilito un criterio di priorità per le professioni sanitarie e sociosanitarie, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza e i servizi alla persona sul territorio, pur garantendo l’accesso a tutti gli altri comparti economici.

Le domande di partecipazione, corredate dalla modulistica reperibile sul portale della Regione Sardegna, devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it entro le ore 16 del 29 novembre 2026, riportando nell’oggetto la dicitura «AVVISO UNDER 40 – 2026».