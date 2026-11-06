Raccolta funghi in sicurezza: la Asl di Sassari attiva lo sportello gratuito per i cittadini

Con l’arrivo delle piogge e l’avvio della stagione autunnale, la Asl di Sassari mette a disposizione della popolazione del Nord Ovest della Sardegna un servizio di cernita e classificazione dei funghi raccolti e destinati all’autoconsumo.

L’iniziativa punta a prevenire i rischi legati al consumo di specie non idonee. «I funghi non controllati sono spesso causa di intossicazioni, per questo i ricercatori o chi li riceve in dono sono invitati a rivolgersi al nostro sportello così da evitare spiacevoli sorprese, se non addirittura evitare situazioni pericolose che possono mettere a repentaglio la propria vita», spiega Pietro Murgia, responsabile dell’Ispettorato Micologico della Asl di Sassari.

Oltre all’identificazione delle specie, gli esperti forniscono indicazioni sulle corrette modalità di preparazione e consumo. Viene ricordata l’importanza di consumare i funghi in quantità limitate ed evitando pasti consecutivi, vista la scarsa digeribilità di alcune componenti. Tutti i funghi spontanei necessitano inoltre di adeguata cottura e, a seconda della tipologia, possono richiedere trattamenti di pre-bollitura, cotture prolungate o l’asportazione di parti specifiche come il gambo o la cuticola.

L’Ispettorato Micologico, inserito nel Servizio di Igiene dell’Alimentazione e della Nutrizione (SIAN) all’interno del Dipartimento di Prevenzione, garantisce attività di controllo e certificazione di commestibilità sia per i privati cittadini sia per le attività commerciali. Per legge, infatti, è obbligatorio sottoporre a verifica sanitaria i funghi destinati alla vendita o alla somministrazione nella ristorazione e negli agriturismi, i cui esercenti sono tenuti a richiedere la relativa certificazione.

Gli interventi dei micologi sono garantiti anche fuori dagli orari di apertura ordinari e in altri periodi dell’anno, previo appuntamento telefonico.

Sedi e orari degli ambulatori:

Sassari: Palazzina U, struttura di Rizzeddu (piano terra). Aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30.

Contatti: 079 2062889 – 348 5455906 | Email: sian.micologico@aslsassari.it

Ozieri: Dipartimento di Prevenzione, località San Nicola. Aperto il lunedì dalle 08.30 alle 11.00.

Contatti: 079 785300/09 – 347 3779432 | Email: sian.micologico@aslsassari.it

Alghero: Via Sanzio n. 1. Aperto il lunedì dalle 08.30 alle 11.00.

Contatti: 079 9955686 – 348 5455906 | Email: sian.micologico@aslsassari.it