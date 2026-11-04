Raccolta differenziata, Futuro Nazionale: «Basta con il dogma dei mastelli, si passi al modello smart»

Il nuovo appalto dell’igiene urbana e l’estensione del servizio di raccolta porta a porta nelle borgate e nelle campagne di Alghero finiscono al centro delle critiche politiche. A prendere posizione è la formazione Futuro Nazionale Alghero 221, che si schiera contro le scelte dell’amministrazione comunale definendo la linea adottata sbagliata e sollecitando una modernizzazione radicale del servizio per evitare disagi ai residenti e ripercussioni sulla tenuta del settore turistico.

Secondo quanto dichiarato dall’associazione, l’imposizione dei mastelli alle famiglie costringerebbe i cittadini a trasformare le proprie abitazioni in depositi di spazzatura, ancorando la città a un’idea di gestione dei rifiuti ormai superata. Tra le criticità maggiori viene indicata la gestione degli imballaggi in plastica, il cui ritiro è previsto una sola volta alla settimana. Futuro Nazionale 221 sostiene che circa il 50-60% del volume della spesa sia composto da confezioni e bottiglie, arrivando a rappresentare oltre il 40% del totale dei rifiuti settimanali prodotti da una famiglia. L’obbligo di trattenere tali volumi in casa per sette giorni genererebbe ingombri insostenibili e degrado sui marciapiedi dei quartieri più popolosi, del centro storico e delle borgate dell’agro, con secchi rovesciati da vento e animali, oltre a comportare per il Comune spese enormi per il ritiro manuale con camioncini via per via.

Il gruppo individua un forte impatto negativo anche sul comparto ricettivo, affermando che durante la stagione estiva, quando la popolazione raddoppia, il sistema porta a porta vada letteralmente in tilt. Tra i punti contestati figurano la gestione dei rifiuti nei giorni di check-out delle case vacanza e dei B&B — con ospiti che lasciando gli appartamenti finiscono per abbandonare i sacchetti nei cestini da passeggio o a bordo strada —, la mancanza di spazio nei monolocali e le difficoltà per i turisti nel comprendere i codici colore e gli orari di esposizione.

Per superare queste problematiche, Futuro Nazionale Alghero 221 illustra una serie di soluzioni alternative già adottate in altre realtà europee e nazionali. Per il Centro Storico e la zona del Porto la proposta prevede l’installazione di isole ecologiche interrate con torrette in acciaio per eliminare i secchi dalle strade. Nei quartieri residenziali di Pietraia, Sant’Agostino, Lido, Carmine, Cunetta e nel centro storico si suggerisce l’uso di cassonetti stradali smart apribili con tessera o smartphone, per consentire il conferimento in qualsiasi momento. Per il settore turistico l’associazione indica l’impiego di QR-code temporanei forniti dagli host per l’accesso ai contenitori e l’attivazione di isole ecologiche mobili nei giorni di maggiore afflusso. Infine, per le zone agricole e le borgate si propone la creazione di punti di raccolta recintati e videosorvegliati accessibili H24 tramite badge, affiancati dall’introduzione della TARI puntuale per premiare tramite sensori i cittadini più virtuosi.

Un servizio pubblico ben fatto non deve punire i residenti o complicare il lavoro delle attività produttive con calendari rigidi e sanzioni facili, ma deve semplificare la vita delle persone e mantenere pulita la città, concludono gli esponenti di Futuro Nazionale Alghero 221, chiedendo l’apertura immediata di un tavolo di confronto urgente con l’amministrazione per rivedere le regole dell’igiene urbana.