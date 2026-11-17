Qualità della vita, Pais: “Sassari sprofonda. Il fallimento della Giunta Todde è nei numeri”

«Nel 2023 Sassari e Cagliari erano separate da appena quattro posizioni. Oggi la distanza è di venticinque posti. Mentre Cagliari risale, il Sassarese arretra. Un segnale che la presidente Todde non può continuare a ignorare». Lo dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega ed ex presidente del Consiglio regionale, commentando il confronto tra le edizioni 2023 e 2026 dell’indagine sulla qualità della vita di ItaliaOggi–Ital Communications, realizzata con l’Università La Sapienza di Roma.

Sassari passa dal 77º all’88º posto su 107 province, perdendo undici posizioni rispetto al 2023, mentre Cagliari sale dal 73º al 63º posto, guadagnandone dieci. Arretrano anche Nuoro, dal 78º all’87º posto, Oristano, dal 91º al 96º, e Sud Sardegna, dall’89º al 97º.

«Quattro territori sardi su cinque peggiorano. Sassari, inoltre, perde dodici posizioni soltanto nell’ultimo anno e scende nella fascia in cui la qualità della vita è giudicata insufficiente. Questi risultati rappresentano incontrovertibilmente il fallimento delle politiche della Giunta Todde nel dare risposte alla Sardegna e in special modo al Nord-Ovest».

Per Pais, l’abbandono del territorio del Nord-Ovest, trova un primo segnale nelle decisioni sulla programmazione sanitaria. «Con la delibera 10/75 del 23 aprile 2024, la Giunta Todde ha cancellato la precedente programmazione della costruzione dei nuovi Ospedali di Sassari e Alghero. Una scelta gravissima, che ha interrotto un percorso di rinnovamento delle strutture sanitarie del territorio. A ciò si era immediatamente aggiunto il taglio di 20 milioni destinato al personale sanitario».

Anche sulle infrastrutture Pais contesta l’assenza di una nuova strategia regionale per il Nord-Ovest. «Le grandi opere oggi in attuazione poggiano su esclusivamente percorsi avviati nella precedente legislatura. Il completamento della quattro corsie Sassari–Alghero, un’opera da 238 milioni di euro, così come per il collegamento ferroviario tra Sassari e l’aeroporto di Alghero, per un investimento complessivo superiore ai 200 milioni di euro. Un’opportunità, quest’ultima che ha subito un brusco rallentamento per contrapposizioni ideologiche, che ci auguriamo non compromettano l’esecuzione dell’opera».

«Anche per quanto riguarda i trasporti, la situazione è disastrosa, con la continuità territoriale aerea, che per gravi errori di procedura, oltre che per i rincari sul carburante, attualmente è messa a serio rischio».

«La crescita di Cagliari è un bene. Ma una Regione deve far crescere tutta la Sardegna. Alla presidente Todde chiediamo investimenti, servizi sanitari e un piano di sviluppo riconoscibile per il Sassarese e il Nord-Ovest», conclude Pais.