Qualità della vita, Forza Italia sul crollo di Sassari: «Il campo largo ha la responsabilità del governo del territorio»

Il posizionamento della provincia di Sassari all’88° posto su 107 nella classifica 2026 sulla qualità della vita elaborata da ItaliaOggi e Sapienza è al centro di una nota diffusa dal gruppo consiliare di Forza Italia di Alghero, composto da Marco Tedde, Antonello Peru, Giovanna Bardino e Nina Ansini. Nel testo, gli esponenti azzurri analizzano il calo di dodici posizioni in un anno, che porta il territorio a quota 242 punti su mille, nel gruppo delle province con qualità della vita insufficiente e alle spalle di Nuoro.

Secondo i consiglieri di Forza Italia, si tratta di «un risultato che pesa soprattutto nella sicurezza sociale e in reati e sicurezza, e che non si può archiviare come una fatalità». Nel mirino del gruppo consiliare finisce la guida politica dell’area, definita «un unico centro di potere politico» facente capo a Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari e sindaco metropolitano, espressione della coalizione di campo largo che ha superato il 51% alle elezioni comunali «in sintonia con la maggioranza che governa la Regione».

Nella nota si ricorda come la Città metropolitana abbia raggiunto la piena operatività nell’autunno del 2025 con l’obiettivo di tradurre questa sintonia istituzionale in «servizi, trasporti, sanità di prossimità e programmazione di area vasta». Pur riconoscendo che lo stesso Mascia ha ammesso la necessità di «correre per recuperare il divario con Cagliari», Forza Italia sottolinea come i dati indichino un ampliamento della distanza tra i due territori, con Cagliari al 63° posto e Sassari all’88°.

Un passaggio centrale del comunicato riguarda il ruolo di Alghero, dove secondo gli esponenti azzurri «pesa il silenzio» dell’amministrazione cittadina. Pur ospitando «l’unico aeroporto dell’area metropolitana, un porto, flussi turistici di primo piano e un patrimonio di tradizioni, cultura e ambiente che non ha eguali nel nord Sardegna», la città, a detta del gruppo consiliare, «non fa sentire la propria voce e non esercita quel sano protagonismo che le spetterebbe per peso economico e identitario, finendo per essere trattata come una città di periferia della Città metropolitana». Una situazione che, secondo Tedde, Peru, Bardino e Ansini, chi amministra Alghero — pur appartenendo alla stessa area politica di chi guida l’ente metropolitano — «non può continuare a subire senza reagire».

Di fronte alle promesse del campo largo relative a «un cambio di passo e una regia chiara», il gruppo consiliare di Forza Italia avanza due richieste precise: l’adozione di «un cronoprogramma pubblico con obiettivi misurabili su sicurezza, servizi sociali, sanità e infrastrutture strategiche, da verificare nei prossimi mesi in consiglio metropolitano» e un intervento diretto del primo cittadino algherese affinché «faccia sentire forte la sua voce per tutelare il ruolo di Alghero».