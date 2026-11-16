Qualità della vita, FdI: «Provincia di Sassari in caduta, mancano strategie comuni per il Nord Sardegna»

Il calo della provincia di Sassari nella classifica nazionale sulla qualità della vita elaborata da ItaliaOggi, dove il territorio passa dal 76° all’88° posto perdendo dodici posizioni, è al centro di una nota diffusa da Fratelli d’Italia Alghero. Il partito critica l’operato delle amministrazioni locali e regionali, puntando il dito contro la presidente della Regione Alessandra Todde, il sindaco di Sassari e della Città metropolitana Giuseppe Mascia e il primo cittadino di Alghero Raimondo Cacciotto.

Secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, il risultato dell’indagine fotografa «un territorio in difficoltà e una classe dirigente incapace di invertire la rotta». Nella nota si sottolinea come Todde, Mascia e Cacciotto appartengano allo stesso schieramento politico, ma non siano riusciti a «costruire una strategia comune per difendere gli interessi del Nord Sardegna».

Nel mirino del partito finiscono anche le politiche regionali sul ripopolamento e il lavoro. «Mentre il territorio arretra, Todde promette fino a 30mila euro a chi torna in Sardegna», scrive Fratelli d’Italia Alghero, sostenendo che «il vero problema non è convincere qualcuno a tornare, è dare a chi vive qui un motivo per restare» e aggiungendo che i giovani chiedono «lavoro, servizi e opportunità» anziché incentivi.

Un passaggio specifico riguarda la situazione locale, definita «l’emblema di questo fallimento» a causa di «continuità territoriale a rischio, sanità in difficoltà, infrastrutture incomplete e uno sviluppo urbanistico ostaggio degli equilibri politici della maggioranza». Sul piano politico cittadino, il sindaco Raimondo Cacciotto viene accusato di dimostrarsi «più attento agli equilibri del proprio schieramento che agli interessi degli algheresi», anziché «alzare la voce contro la Regione».

Di fronte a questo quadro, Fratelli d’Italia avanza la richiesta di «una vertenza istituzionale immediata per il Nord Sardegna, con impegni concreti su aeroporto, sanità, collegamenti, investimenti e occupazione giovanile».

La nota si conclude con un appello diretto ai tre amministratori affinché «smettano di nascondersi dietro gli annunci e inizino ad assumersi le proprie responsabilità», rimarcando che «il vero fallimento non è perdere dodici posizioni in classifica», bensì «continuare a perdere giovani, imprese e opportunità senza fare nulla per invertire la rotta».