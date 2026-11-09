PUC Alghero, Stefano Campus: «Servono informazione e dibattito, il dialogo non si fa sui social»

Il dibattito sul nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Alghero si arricchisce della presa di posizione di Stefano Campus, già consigliere comunale in città. In una nota diffusa per chiarire la propria linea dopo un precedente intervento sul tema, Campus pone l’accento sulla necessità di recuperare uno spazio autentico per il confronto pubblico, criticando la tendenza a confinare la discussione urbanistica alle sole polemiche sui social network.

L’ex esponente dell’assemblea cittadina rileva come le sue recenti sollecitazioni volte a garantire ai cittadini la piena conoscenza delle previsioni del Piano abbiano raccolto, in alcuni ambiti, reazioni infastidite. «Qualche settimana fa ho scritto una riflessione sulla necessità che i cittadini di Alghero siano messi nelle condizioni di conoscere il Piano Urbanistico Comunale, capire cosa prevede e poter dire la propria su un tema che riguarda il futuro della città. Le reazioni, in qualche caso, sono state piuttosto stizzite, quasi che chiedere più informazioni e più occasioni di confronto fosse una pretesa fuori luogo», evidenzia Campus.

Nel suo intervento, Campus rivendica la propria collocazione politica e la scelta di sostenere l’attuale giunta guidata dal sindaco Cacciotto, specificando tuttavia che la vicinanza all’amministrazione non può tradursi in un’adesione acritica o nell’assenza di interrogativi sulle scelte territoriali.

«Ho sostenuto l’amministrazione che governa Alghero. Ho una precisa appartenenza politica e non ho difficoltà a dichiararla. Ma questo non significa aver dato una delega in bianco», osserva l’ex consigliere, aggiungendo che «sostenere un’amministrazione non vuol dire essere sempre d’accordo su tutto, né rinunciare a fare domande, esprimere dubbi o avanzare osservazioni. Anzi, credo che proprio questo faccia parte di un rapporto politico serio e responsabile. Non si può pensare che la politica consista soltanto nel difendere quello che fa l’amministrazione. E non si può considerare il confronto una seccatura o, peggio ancora, un ostacolo».

Secondo la ricostruzione di Campus, il Piano Urbanistico Comunale presenta una valenza che travalica l’ordinaria attività burocratica degli uffici, incidendo in modo determinante sulla prospettiva di sviluppo e sulle opportunità riservate alle future generazioni.

«Il PUC non è una pratica amministrativa qualsiasi da portare a termine rispettando tempi e procedure. Parliamo di come sarà Alghero nei prossimi anni, di come crescerà, di come cambierà il suo territorio, di quali opportunità saprà offrire ai cittadini e alle nuove generazioni», sostiene Campus.

La proposta dell’ex consigliere si concentra dunque sul ripristino di formali spazi di discussione pubblica, senza preclusioni nei confronti dell’azione amministrativa: «Non sto chiedendo di fermare il lavoro dell’amministrazione, né di mettere in discussione il suo ruolo. Sto chiedendo una cosa molto più semplice: che si torni a fare politica, che si parli dei problemi e delle scelte, che si creino occasioni per informare e ascoltare i cittadini. Perché il sostegno politico non deve diventare silenzio e la partecipazione non deve essere vista come un problema».