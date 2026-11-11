PUC Alghero, Fratelli d’Italia all’attacco: «No all’adozione al buio, prima gli elaborati completi e un confronto pubblico»

«Il PUC non può essere adottato al buio. Prima servono gli elaborati completi e un confronto pubblico per discutere delle conseguenze che l’adozione produrrà sull’attività edilizia e sull’economia cittadina. L’Amministrazione ha avuto il tempo di elaborare la propria proposta: adesso deve riconoscere alla città e al Consiglio comunale quello necessario per esaminarla». Così Fratelli d’Italia Alghero interviene dopo l’incontro con l’assessore Roberto Corbia.

«Ribadiamo un punto: il confronto con cittadini, professionisti, imprese e categorie deve precedere l’adozione del Piano. Rinviare la discussione alla fase delle osservazioni significa di fatto evitare di coinvolgere la città, chiamandola a esprimersi quando le scelte saranno profonde saranno già state formalizzate e avranno anche già iniziato a produrre effetti».

«Durante l’incontro ci è stato spiegato che gli elaborati precedentemente pubblicati erano incompleti e superati. Eppure si parla già di cinque commissioni, senza che né ai consiglieri né ai portatori di interesse né ai cittadini siano stati consegnati o messi a disposizione i nuovi documenti. E senza ancora una data certa per la loro disponibilità. Riteniamo sia una forzatura stabilire quanto tempo servirà a esaminare un Piano quando ancora non si conoscono tutti gli atti. I tempi di esame devono dipendere dalla complessità del PUC, non dagli equilibri di una maggioranza oggi sempre più divisa e dalle convenienze politiche del sindaco. Cacciotto non può pensare di usare il PUC come arma da usare nella guerra interna alla maggioranza».

«C’è poi la questione più delicata: l’adozione farà scattare le norme di salvaguardia, con il rischio concreto di congelare per anni nuovi interventi edilizi in diverse parti della città. Le conseguenze sarebbero impattanti su investimenti, imprese, artigiani e posti di lavoro. Restano inoltre da chiarire le effettive possibilità di realizzare nuove abitazioni, le opportunità per il comparto turistico e la sostenibilità dei meccanismi perequativi. Sono aspetti sui quali la proposta attuale introduce scelte differenti rispetto al percorso avviato dalla precedente Amministrazione e che devono essere valutati nel merito».

«E non provino a spacciare questo PUC per quello impostato dal centrodestra. Rivendichiamo le linee guida e il preliminare approvati durante la nostra Amministrazione, ma la proposta attuale modifica molte delle scelte fatte e delle soluzioni individuate allora. Soprattutto, per ora non emerge alcuna visione della città che si vuole costruire: in questo PUC non si intravvedono per ora prospettive per i giovani, per le famiglie, per le imprese e il turismo. Più che un progetto per il futuro di Alghero, sembra un Piano rinunciatario, che ha la sola ambizione di amministrarne il declino demografico».

«Noi siamo pronti a contribuire con proposte e soluzioni. Ma nessuno può pretendere un voto senza aver consentito alla città di conoscere e valutare tutte le conseguenze del Piano. Prima le carte, poi il confronto. Soltanto dopo si potrà parlare di adozione».