PUC Alghero, Forza Italia: «No a decisioni già prese, il Piano urbanistico appartenga a tutta la comunità»

Il rinvio a dicembre dell’approdo in Consiglio del Piano Urbanistico Comunale, inizialmente previsto per giugno, riaccende lo scontro politico ad Alghero. A criticare duramente l’operato del sindaco Cacciotto e della Giunta sono i consiglieri comunali di Forza Italia — Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini — secondo i quali il problema principale non risiederebbe soltanto nei ritardi, ma nell’assenza di una visione strategica e di un metodo di condivisione con la comunità.

Secondo gli esponenti azzurri, la giunta starebbe confezionando un pacchetto chiuso da sottoporre all’aula senza aver prima ascoltato le categorie produttive, le imprese, i tecnici e le associazioni cittadine. «Nel Piano non riconosciamo una visione di Alghero al 2040 e al 2050. Mancano idee e proposte per creare occupazione, rilanciare il turismo, sostenere l’agroindustria, tutelare il territorio e affrontare la carenza di abitazioni», contestano i consiglieri di opposizione, chiedendo quale sia il modello di sviluppo immaginato dal primo cittadino.

Tra i temi sollevati da Forza Italia c’è anche il diritto alla casa, che secondo il gruppo consiliare dovrebbe tradursi in interventi concreti per l’edilizia residenziale pubblica e sociale, alloggi accessibili per le giovani coppie e il recupero degli immobili inutilizzati, da discutere preventivamente con la cittadinanza. Analoga preoccupazione viene espressa sulla scelta dell’ubicazione del nuovo ospedale, un’opera destinata a incidere per decenni che, secondo l’opposizione, necessita di un percorso pubblico e trasparente per valutare le alternative insieme a cittadini e operatori sanitari.

Il gruppo di Forza Italia evidenzia inoltre come la mancanza di trasparenza stia creando tensioni all’interno della stessa maggioranza, citando l’assenza di cinque consiglieri di centro-sinistra alla recente riunione sul PUC come segnale di forte scontento sul metodo adottato. Gli esponenti azzurri chiedono quindi che la documentazione venga resa pubblica e sottoposta al confronto della città prima del passaggio nelle Commissioni competenti, dichiarandosi pronti a dare un contributo di idee ma rifiutando di ratificare decisioni già prese: «Il Piano urbanistico non è una scadenza da rispettare né una medaglia da esibire: deve appartenere a tutta la città, non alla sinistra cittadina».