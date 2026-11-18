Prevenzione oncologica, la Asl di Sassari potenzia lo screening mammografico

La Asl di Sassari rafforza la propria attività di prevenzione potenziando il programma di screening oncologico per il tumore della mammella. L’azienda sanitaria ha infatti disposto un ampliamento dell’offerta delle mammografie, ora eseguibili presso le strutture di Radiologia di Alghero, Sassari, Ozieri e Thiesi.

L’iniziativa rientra nel piano di prevenzione oncologica dell’azienda, strutturato per favorire un accesso tempestivo agli esami e incrementare l’adesione della popolazione. «Gli screening sono un’opportunità da non perdere, in quanto una diagnosi precoce può fare la differenza in termini di qualità di vita», ricorda la Asl di Sassari, sottolineando come sia fondamentale non lasciarsi sfuggire questa occasione.

Tutti i percorsi di prevenzione promossi dall’azienda sono completamente gratuiti e non richiedono l’impegnativa medica. Nel dettaglio, lo screening del tumore della mammella è rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni e prevede l’esecuzione di una mammografia ogni due anni. Per quanto riguarda il tumore della cervice uterina, viene invece offerto un Pap test ogni tre anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni assistite presso la Asl di Sassari.

Il terzo programma riguarda infine il tumore del colon-retto ed è indirizzato a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, i quali ricevono un invito dal Centro Screening per ritirare nelle farmacie aderenti il kit per la ricerca del sangue occulto fecale. Questo servizio è attivo nei Comuni di Sassari e Alghero ed è attualmente garantito, con un modello di rotazione territoriale, a Siligo, Thiesi, Torralba, Semestene, Giave, Florinas, Muros, Cargeghe e Codrongianos; prossimamente sarà esteso anche a Bessude, Banari, Borutta, Cheremule e Romana.

Per ricevere informazioni o prenotare un appuntamento, i cittadini interessati possono rivolgersi direttamente al Centro Screening chiamando il numero verde gratuito 800663355, oppure inviando una e-mail all’indirizzo prenotascreening@aslsassari.it (indicando obbligatoriamente un recapito telefonico). È inoltre possibile recarsi di persona presso gli uffici del Centro Screening nel Complesso Sanitario di Rizzeddu (palazzina B), aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.