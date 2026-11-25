Premio Alghero Donna, il 19 dicembre la 32ª edizione nel segno di Grazia Deledda

Torna sabato 19 dicembre, alle ore 20:00, l’appuntamento con il Premio Nazionale Alghero Donna di letteratura e giornalismo. Giunta alla sua trentaduesima edizione, la storica manifestazione ideata da Neria De Giovanni e promossa dall’Associazione Salpare si prepara a celebrare le eccellenze femminili della cultura italiana nella consueta cornice del Teatro Civico di Alghero.

L’edizione di quest’anno avrà un filo conduttore speciale: in occasione dell’importante anniversario del Premio Nobel, la rassegna renderà infatti omaggio a Grazia Deledda, tuttora l’unica donna italiana ad aver conquistato l’ambito riconoscimento per la letteratura.

«Sono molto lieta che il Premio Alghero Donna si inserisca anche quest’anno nel clima gioioso delle feste natalizie. Abbiamo tutti bisogno di serenità, bellezza e cultura» commenta l’ideatrice Neria De Giovanni, anticipando il tema della serata: «Come sempre presenteremo figure di rilievo nazionale, quest’anno unite da un percorso deleddiano evidente nelle opere delle protagoniste selezionate dal nostro Premio».

Riconosciuto come uno dei più longevi premi nazionali dedicati alla firma femminile — capace di spaziare negli anni dalla narrativa al giornalismo, fino al teatro, alla poesia e all’arte — il riconoscimento si svolge con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero e della Fondazione di Sardegna. L’ingresso alla cerimonia sarà libero e gratuito, mentre i nomi delle premiate, le motivazioni della giuria e gli ospiti artistici della serata saranno svelati nei prossimi giorni.