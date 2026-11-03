Powerlifting, pioggia di medaglie a Valledoria: la Power Club Alghero stacca i pass per i Mondiali 2027

Domenica 18 ottobre il Palasport di Valledoria ha ospitato l’undicesimo Campionato Nazionale Sardo, evento valevole per la qualificazione ai Mondiali 2027 Single Lift della WDFPF (World Drug-Free Powerlifting Federation). La competizione ha confermato la propria linea di rigore a tutela dello sport pulito: per tutti gli atleti è prevista infatti la possibilità di controlli antidoping a sorpresa, con la radiazione immediata dalla Federazione in caso di positività.

Sulla pedana di gara si è registrato l’ennesimo successo per la Power Club Alghero, che si è confermata ai vertici della disciplina conquistando in serie le qualificazioni alla rassegna iridata.

Il coach e osteopata Michele Marras, già tre volte campione mondiale, ha conquistato il primo posto nello “Stacco da terra” per la categoria M2 (-75 kg), imponendosi sia nella modalità Equipped che in quella Raw. Identico primato per Tore Caneo (cinque titoli mondiali all’attivo), vincitore nella categoria M7 (-67,5 kg) e autore del nuovo record sardo nello “Stacco equipped”.

Prestazione di rilievo anche per Antonio Ogno (due volte campione del mondo), trionfatore nella categoria M5 (-82,5 kg): oltre al successo nella prova di stacco, l’atleta ha siglato il nuovo record di categoria. Risposte positive sono arrivate inoltre da Andrea Marrosu, in gara nella categoria Senior (-75 kg) sia nella “Panca piana” sia nello “Stacco da terra”: i due piazzamenti a podio gli garantiscono l’accesso ai Mondiali 2027.

Infine, Giuseppe Caria (titolare di sette corone iridate) ha completato la giornata del team algherese: pur impegnato nell’organizzazione dell’evento, ha gareggiato in tutte e tre le specialità del Powerlifting, ottenendo la qualificazione mondiale nella categoria M6 (-82,5 kg).

Gli atleti della società proseguiranno ora la preparazione per le prossime scadenze internazionali europee e mondiali guidati dallo staff tecnico del club.