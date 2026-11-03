Posidonia, Forza Italia: «Regione e Comune mettono a rischio l’impianto di San Marco»

Quasi sette milioni di euro di investimenti pubblici, una capacità di trattamento pari a 20 mila tonnellate annue e l’obiettivo di servire l’intero Nord Sardegna. Nonostante i numeri dell’impianto di recupero della posidonia realizzato ad Alghero, la recente deliberazione della Giunta regionale rischia di penalizzarne concretamente l’utilizzo. Il provvedimento privilegia infatti la movimentazione temporanea e il riposizionamento della pianta marina sugli arenili, relegando il conferimento presso le strutture specializzate alla presenza di sole risorse residue. La denuncia arriva dal gruppo consiliare di Forza Italia ad Alghero – composto da Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini – che richiama la Regione e le istituzioni locali alle rispettive responsabilità politiche e amministrative.

«A San Marco sono stati investiti circa 5 milioni di euro di fondi PNRR per l’impianto di trattamento e altri 1,875 milioni di risorse regionali per l’area di messa a riserva», evidenziano gli esponenti azzurri. «È paradossale finanziare infrastrutture di questa portata e poi adottare indirizzi che rischiano di scoraggiarne l’utilizzo. La Regione deve spiegare questa evidente contraddizione, ma anche chi governa Alghero deve finalmente battere un colpo».

L’attacco del gruppo consiliare coinvolge direttamente l’amministrazione comunale e la gestione delle opere: «Il sindaco Cacciotto non può limitarsi a partecipare con squilli di tromba e rulli di tamburi all’inaugurazione dell’impianto, purtroppo non concluso. Oggi deve spiegare quali iniziative abbia assunto per garantirne la piena operatività e per difendere gli interessi della città. Il piazzale destinato alla messa a riserva della posidonia non risulta ancora pienamente ultimato e il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari non sembra imprimere alle opere la necessaria accelerazione. Servono controlli e precise assunzioni di responsabilità. Non è accettabile che un progetto di questa rilevanza continui a scontare ritardi».

Nel mirino di Forza Italia finisce anche la rappresentanza regionale del territorio, con un richiamo al consigliere Valdo Di Nolfo: «Il 12 agosto ha condiviso l’ordine del giorno n. 84, che impegnava la Giunta regionale a valorizzare i sistemi sostenibili di recupero della posidonia. Oggi la sua stessa maggioranza adotta indirizzi che rischiano di penalizzare proprio quel modello e Alghero. Perché non interviene? Perché non chiede conto alla Giunta regionale di questa contraddizione? La città non ha bisogno di un rappresentante che assista in silenzio alle decisioni che la penalizzano, ma di qualcuno che sappia far valere il proprio ruolo».

Ribadendo la valenza sovracomunale della struttura algherese, i consiglieri precisano la propria posizione sulla gestione della pianta marina: «L’impianto di San Marco potrebbe diventare un riferimento per l’intero Nord Sardegna. La posidonia va mantenuta sugli arenili quando svolge la sua naturale funzione antierosiva, ma quando la rimozione è necessaria il recupero attraverso impianti specializzati deve essere concretamente sostenuto. Non si può continuare a parlare di economia circolare e sostenibilità ambientale senza mettere le strutture nelle condizioni di funzionare».

Alla luce del quadro tracciato, il gruppo consiliare sollecita la Regione a rivedere le direttive adottate, il sindaco Cacciotto ad avviare un’azione di rivendicazione, il Consorzio Industriale a completare i lavori e il consigliere Di Nolfo a sollevare il caso davanti alla presidente Todde e alla maggioranza regionale.

«Quasi sette milioni di euro di risorse pubbliche meritano ben altro rispetto», concludono Tedde, Peru, Bardino e Ansini. «Se un impianto strategico per il territorio rischia di rimanere sottoutilizzato, non basteranno le inaugurazioni a giustificare quanto accaduto. Cacciotto, Di Nolfo e il Consorzio Industriale dicano cosa intendono fare e soprattutto quando intendono farlo».