Posidonia e impianto di San Marco, Forza Italia incalza Di Nolfo, Cacciotto e gli alleati di maggioranza

Si accende il dibattito politico ad Alghero sulla gestione della posidonia e sul futuro dell’impianto di San Marco. Dopo la presa di posizione di Noi Riformiamo Alghero — gruppo che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Cacciotto — che ha chiesto risposte alla Regione e al consigliere regionale Valdo Di Nolfo, interviene il gruppo consiliare di Forza Italia composto da Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini.

Gli esponenti azzurri sottolineano come l’intervento degli alleati del sindaco confermi le criticità già sollevate dal loro partito, mettendo in luce quelle che definiscono contraddizioni della politica regionale. «Apprezziamo l’onestà intellettuale e l’autonomia di giudizio di Noi Riformiamo Alghero», dichiarano i consiglieri di Forza Italia. «Il gruppo ha denunciato una contraddizione evidente: mentre il Consiglio regionale approva un ordine del giorno per incentivare il recupero sostenibile della posidonia, la Giunta adotta criteri che rischiano di relegare il conferimento agli impianti autorizzati alle sole risorse residue. Un’impostazione incoerente, che rischia di compromettere l’utilizzo di un’infrastruttura finanziata con milioni di euro pubblici».

L’appello a Valdo Di Nolfo Secondo Tedde, Peru, Bardino e Ansini, la vicenda chiama direttamente in causa Valdo Di Nolfo, unico rappresentante algherese in Consiglio regionale. «Di Nolfo ha sottoscritto l’ordine del giorno n. 84/XVII del 12 agosto. Ora deve spiegare quali iniziative intenda assumere per impedire che le scelte della propria maggioranza ne vanifichino gli obiettivi», affermano i consiglieri, chiedendo all’esponente regionale di «uscire dalle ambiguità e presentare un’iniziativa formale nei confronti della Giunta regionale per modificare gli indirizzi che penalizzano il recupero della posidonia».

Le critiche all’amministrazione Cacciotto Nel mirino di Forza Italia finisce anche l’operato del sindaco Cacciotto, accusato di «rimanere alla finestra». Secondo il gruppo consiliare, nonostante l’inaugurazione dell’impianto di San Marco, il piazzale destinato alla messa a riserva della posidonia non sarebbe ancora pienamente ultimato e resterebbero da chiarire i tempi per la piena operatività.

«Cacciotto solleciti il Consorzio Industriale e pretenda una strategia regionale coerente», incalzano gli azzurri, ricordando come la gestione della posidonia incida sulla qualità degli arenili e sul turismo locale. «Colpisce che, a fronte di questa situazione, l’amministrazione continui a privilegiare annunci e propaganda su opere ancora da realizzare, anziché concentrarsi sui problemi concreti della città». Da qui la richiesta al primo cittadino di «abbandonare l’atteggiamento attendista, convocare immediatamente il Consorzio Industriale e pretendere un cronoprogramma vincolante per il completamento del piazzale».

Il confronto interno alla coalizione Sul piano politico, Forza Italia legge la posizione di Noi Riformiamo Alghero come «una significativa divaricazione rispetto agli orientamenti del campo largo regionale e cittadino» e chiama allo scoperto le altre forze moderate che sostengono la giunta Cacciotto. «Ci aspettiamo che Base Popolare e Orizzonte Comune dicano con chiarezza da che parte intendono stare su una questione così importante per la città», scrivono Tedde, Peru, Bardino e Ansini, invitandoli a esprimere il proprio giudizio «senza subordinare l’interesse di Alghero agli equilibri della coalizione».

In chiusura, i consiglieri di Forza Italia chiedono alla Regione una posizione coerente con gli investimenti effettuati e dichiarano la propria disponibilità a sostenere ogni iniziativa utile, avvertendo però che il partito «non consentirà che quasi sette milioni di euro di risorse pubbliche e una struttura strategica per il Nord Sardegna finiscano sacrificati sull’altare delle contraddizioni politiche e dell’inerzia amministrativa».