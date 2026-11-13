Porto Torres, tentava di imbarcarsi per Barcellona con dieci chili di sabbia nel bagagliaio

Voleva portare via con sé un ricordo decisamente ingombrante delle vacanze nell’isola, ma il suo piano è sfumato pochi istanti prima di salpare verso la Spagna. Un viaggiatore di nazionalità francese è stato fermato allo scalo marittimo di Porto Torres mentre tentava di imbarcare la propria vettura su una nave diretta a Barcellona con un carico illegale di oltre dieci chili di sabbia sarda.

A far emergere l’irregolarità sono stati gli accertamenti di routine condotti in sinergia dagli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli addetti alla sicurezza portuale. Durante l’ispezione del baule dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto una vera e propria collezione clandestina: dodici flaconi in plastica colmi di rena, su ognuno dei quali il visitatore aveva appuntato con cura il nome della località costiera in cui aveva effettuato il prelievo.

L’intero quantitativo è stato immediatamente posto sotto sequestro e preso in carico dagli uffici dello scalo turritano. Grazie alle precise indicazioni riportate sulle etichette, nei prossimi giorni sarà possibile riaccompagnare la sabbia esattamente nei litorali d’origine, restituendola al suo ecosistema. Per il trasgressore è invece scattata la denuncia amministrativa prevista dalla normativa regionale a difesa delle coste, che punisce l’asportazione di materiale dagli arenili con multe salate fino a tremila euro.