Porto Torres, nascondeva in casa pistola alterata, un machete e marijuana: arrestato

Era già ai domiciliari, ma in casa teneva un piccolo arsenale e marijuana pronta per essere pesata. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato in flagranza un uomo, accusato di detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto è partito da un normale controllo di routine nell’abitazione dell’uomo. A insospettire i militari sono stati il suo atteggiamento e il forte odore di marijuana che proveniva dall’interno. È così scattata una perquisizione approfondita che ha permesso di scoprire e sequestrare una pistola a salve calibro 8, priva del tappo rosso e con evidenti segni di modifica per renderla offensiva, uno storditore elettrico a contatto (stun gun), un machete lungo 60 centimetri, un contenitore con 25 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Dopo gli accertamenti in caserma a Porto Torres, su disposizione della magistratura, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Sassari-Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.