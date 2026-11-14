Porto Torres, il Tennis Club tra le eccellenze d’Italia: le congratulazioni di Valdo Di Nolfo

«Vedere il Tennis Club Porto Torres celebrato a livello nazionale tra le realtà virtuose italiane è una bellissima notizia per tutta la città. È il riconoscimento di un lavoro costruito negli anni con passione, competenza e una grande attenzione alla funzione sociale dello sport. I miei complimenti vanno al presidente Stefano Caria, alla dirigenza, ai tecnici, agli atleti e a tutta la comunità del Club. E un pensiero particolare va a Francesco Pintus, oggi consigliere comunale, socio dell’ anno 2025 del TC Porto Torres e attivista con il quale condividiamo da anni lotte e impegno politico». Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta il riconoscimento dedicato al Tennis Club Porto Torres dal Sole 24 Ore, che ha raccontato il circolo turritano come una delle esperienze virtuose del panorama nazionale.

Con oltre 400 tra soci, allievi e frequentatori, l’attenzione al settore giovanile e all’inclusione delle persone con disabilità e il riconoscimento come prima Standard School della Sardegna, il Tennis Club è diventato negli anni un vero presidio sportivo e sociale per la città. Un percorso di crescita accompagnato anche dagli investimenti sulle strutture e dalle risorse regionali destinate all’ammodernamento e al potenziamento dell’impianto.

«Quando ho lavorato perché la Regione Sardegna investisse sul Tennis Club Porto Torres l’ho fatto esattamente con questo obiettivo: sostenere realtà capaci di trasformare gli investimenti pubblici in opportunità per tutta la comunità. E il progetto realizzato con il contributo della Regione Sardegna “Tennis per tutti” aveva come focus l’inclusione e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere lo sport fruibile a tutte e tutti. Non solo: stiamo contribuendo anche alla nascita della nuova Club House, uno spazio di socialità e convivialità. Perché lo sport promuove non solo competizione e stile di vita sano ma anche il fare comunità e condividere gli spazi».

Di Nolfo conclude: «Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti e siamo felici di celebrarli insieme. La politica migliore è quella che sa ascoltare e sostenere chi lavora sul territorio, chi si mette al servizio della comunità, accompagnando e sostenendo i loro progetti. A Porto Torres continueremo a farlo insieme a Stefano, a Francesco e a chi ogni giorno si mette al servizio della città».