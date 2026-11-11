Porto Conte, la Regione investe sui giovani e sul territorio: in arrivo nuovi finanziamenti

«Il Parco naturale regionale di Porto Conte custodisce un patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale straordinario, che rappresenta una parte fondamentale dell’identità di Alghero e del suo territorio. La sua tutela passa anche dalla conoscenza e dalla capacità di coinvolgere la comunità, a partire dalle nuove generazioni, nella salvaguardia della biodiversità e nella valorizzazione delle nostre risorse naturali. È in questa direzione che si inserisce il finanziamento della Regione Sardegna, destinato a promuovere l’educazione ambientale e a rafforzare il legame tra il Parco e la comunità. Il primo di una serie di provvedimenti destinati al nostro Parco naturale».

Così il consigliere regionale onorevole Valdo Di Nolfo commenta lo stanziamento di 300mila euro destinati ai quattro parchi naturali regionali terrestri della Sardegna. Le risorse messe a disposizione dell’assessorato all’ambiente e alla difesa ambientale, stanziate dal Consiglio regionale nella variazione di bilancio, saranno ripartite in parti uguali tra Porto Conte, Molentargius-Saline, Gutturu Mannu e Tepilora, con un finanziamento di 75mila euro per ciascun ente gestore.

Gli interventi riguarderanno attività di educazione ambientale, iniziative di coinvolgimento delle comunità locali, progetti di conoscenza e documentazione del patrimonio naturale e culturale e la produzione di contenuti audiovisivi e scientifico-divulgativi per la promozione e la valorizzazione delle aree protette.

«Porto Conte è una realtà profondamente legata alla storia e alla vita della nostra comunità, per questo è fondamentale il suo coinvolgimento attivo, approfondendo il legame di cittadini e le cittadine con il Parco, coinvolgere le scuole, le associazioni e le realtà del territorio: passaggi necessari per costruire una maggiore consapevolezza del valore di ciò che abbiamo e della responsabilità di preservarlo. Come unico rappresentante di Alghero nel Parlamento sardo, ritengo fondamentale sostenere iniziative che rendano il nostro patrimonio naturale sempre più conosciuto, accessibile e vissuto dalla comunità. Per questo ringrazio l’assessora regionale Rosanna Laconi: l’educazione ambientale è un investimento sul futuro del territorio e sulle generazioni che avranno il compito di custodirlo e un ringraziamento va al presidente del Parco, Emiliano Orrù, e tutto il consiglio di amministrazione Luca Pais e Franca Carta, che stanno dimostrando sensibilità e concretezza nella gestione di questo gioiello della Riviera del Corallo, con grande attenzione verso il coinvolgimento attivo e sinergico della comunità» conclude Di Nolfo.