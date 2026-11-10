Polizia Locale, fondi regionali ad Alghero: 415mila euro nel triennio 2026-2028

«Alghero è una città con un territorio comunale molto vasto e caratteristiche che richiedono un’attenzione particolare nella gestione dei servizi. La presenza del porto, dell’aeroporto, della sede universitaria e la forte vocazione turistica rappresentano una grande ricchezza per la nostra comunità, ma comportano anche esigenze importanti nella gestione della viabilità, nel presidio del territorio, nella tutela del decoro urbano e nella qualità dei servizi offerti a cittadini e visitatori. È in questo contesto che l’investimento della Regione Sardegna per la Polizia Locale assume un valore importante, contribuendo a rafforzare i servizi a disposizione dell’intera comunità». Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta il provvedimento della Regione Sardegna che destina complessivamente 6 milioni di euro nel triennio 2026-2028 al potenziamento dei servizi delle Polizie locali di 14 Comuni sardi, tra cui Alghero.

Per la Riviera del Corallo il riparto prevede circa 138mila euro annui, per un totale di oltre 415mila euro nel triennio. Il finanziamento tiene conto della popolazione residente, dell’estensione territoriale e delle funzioni sovracomunali, riconoscendo le differenti esigenze delle amministrazioni locali.

«La presenza di infrastrutture strategiche, l’estensione del territorio comunale e la pressione turistica richiedono risorse e servizi adeguati a una città che, soprattutto in determinati periodi dell’anno, vede crescere notevolmente le proprie necessità. Come unico rappresentante di Alghero in Consiglio regionale, ritengo fondamentale che queste specificità trovino attenzione nelle politiche regionali e si traducano in risposte concrete. Investire nei servizi significa migliorare la vivibilità della nostra città, garantire maggiore attenzione ai suoi spazi pubblici, garantire a lavoratori e lavoratrici il giusto sostegno e rispondere alle esigenze quotidiane di chi vive la città e il suo territorio» conclude Di Nolfo.