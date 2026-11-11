Pietre rubate in spiaggia e nascoste nel bagagliaio: fermato turista francese a Porto Torres

I controlli nell’area d’imbarco del porto di Porto Torres hanno sventato l’ennesimo furto di materiale naturale dalle coste della Sardegna. Durante la perquisizione del bagagliaio di un’auto guidata da un cittadino francese, gli addetti alla sicurezza dello scalo hanno scoperto 15 ciottoli e frammenti di roccia di varie dimensioni, portati via dalle spiagge dell’Isola.

Gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, allertati subito dalle guardie giurate in servizio al molo, sono intervenuti per bloccare l’uomo e sequestrare il carico. Durante le verifiche, il turista ha ammesso di aver raccolto le pietre lungo il litorale di Santa Maria Navarrese.

Dopo il sequestro e le formalità giudiziarie, la Polizia ha lavorato in stretta sinergia con il Corpo Forestale regionale: una squadra di agenti si è occupata di riportare i massi nel loro ambiente originario e riposizionarli sulla spiaggia, ripristinando l’equilibrio naturale del litorale e confermando l’efficacia dei controlli anti-scippo nei punti di imbarco.