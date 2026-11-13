Piccola pesca ad Alghero, confronto tra operatori e il sottosegretario La Pietra

Una delegazione della piccola pesca algherese ha incontrato il sottosegretario alla Pesca Patrizio Giacomo La Pietra per fare il punto sulle criticità del settore e avanzare proposte operative. L’iniziativa è stata promossa dal senatore Antonella Zedda insieme a Fratelli d’Italia Alghero, con la partecipazione del capogruppo consiliare Alessandro Cocco, dell’ex sindaco Mario Conoci e del coordinatore cittadino Pino Cardi.

Nel corso del faccia a faccia, gli operatori locali hanno illustrato direttamente al rappresentante dell’esecutivo le difficoltà quotidiane della marinerìa. Dal canto suo, il sottosegretario La Pietra ha riepilogato le misure messe in campo dal Governo Meloni a sostegno della categoria: 80 milioni di euro per contrastare il caro carburante — suddivisi tra credito d’imposta al 20% e bando Iran — e 10 milioni di euro destinati a finanziamenti a tasso zero attraverso la “Cambiale Azzurra”. Sul tavolo del confronto sono finiti anche i fondi per la demolizione delle imbarcazioni più datate, gli ammortizzatori sociali e la gestione delle quote del tonno rosso.

Sull’esito dell’incontro è intervenuto il capogruppo Alessandro Cocco, evidenziando il ruolo delle rappresentanze negli enti di tutela ambientale: «La pesca è parte dell’identità di Alghero e i pescatori devono partecipare alle decisioni sul mare. Grazie al Governo, nelle Commissioni di riserva delle Aree Marine Protette potranno entrare rappresentanti della pesca professionale e del Ministero dell’Agricoltura. Un passo importante per dare voce agli operatori».

Sul fronte della salvaguardia dei fondali e delle tecniche locali si è soffermato invece l’ex sindaco Mario Conoci: «Ascoltare chi vive quotidianamente il mare è fondamentale. Abbiamo affrontato la tutela della pesca tradizionale con la fiocina e il contrasto allo strascico entro le tre miglia dalla costa e su fondali inferiori ai 50 metri. La Regione utilizzi i fondi europei anche per realizzare dissuasori a tutela della piccola pesca».

Infine, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Pino Cardi ha posto l’accento sulla necessità di migliorare la comunicazione istituzionale verso gli addetti ai lavori: «Serve maggiore informazione su bandi e contributi, anche attraverso le Capitanerie di porto. Organizzeremo nuovi incontri aperti agli operatori per raccogliere proposte e approfondire le questioni emerse». Gli esponenti locali del partito hanno infine ringraziato il senatore Zedda e il sottosegretario La Pietra per la disponibilità e l’attenzione riservate al comparto algherese.