Paura nella notte a Sassari, roulotte distrutta dalle fiamme nella Valle del Rosello

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Sassari, dove un incendio ha completamente avvolto una roulotte parcheggiata nell’area della Valle del Rosello. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente, distruggendo il mezzo e tutto ciò che si trovava al suo interno.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona circostante. Fortunatamente non si registrano feriti tra le persone che utilizzavano il veicolo come alloggio.

Resta ora da chiarire che cosa abbia innescato il fuoco. I rilievi tecnici dei pompieri serviranno a stabilire la natura dell’episodio, mentre gli agenti della polizia di Stato hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.