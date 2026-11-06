Paura a Putifigari sulla SP 12: auto si ribalta dopo la curva, un ferito in ospedale

Nuovo incidente stradale lungo la provinciale 12, nel territorio comunale di Putifigari. Intorno alle 8:00 della mattina, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo subito dopo una piega dell’asfalto, terminando la propria corsa con il veicolo coricato su un fianco.

Per trarre in salvo l’automobilista è stato indispensabile il tempestivo lavoro dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero. I pompieri, operando in stretta sintonia con gli operatori del 118 giunti con la medicalizzata, sono riusciti a liberare la persona rimasta bloccata dentro l’abitacolo per poi affidarla alle cure dei medici, che ne hanno disposto il trasferimento nel presidio ospedaliero più vicino per gli accertamenti di rito.

Mentre la squadra di Alghero provvedeva a mettere in sicurezza il mezzo incidentato e a bonificare l’area interessata dal sinistro, le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per accertare le cause della perdita di aderenza.