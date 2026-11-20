Patto “Alghero All Seasons”, Fratelli d’Italia: «Dov’è la Città Metropolitana?»

«Si parla continuamente di strategie di area vasta, ma quando si passa dalle dichiarazioni ai fatti manca proprio la Città Metropolitana di Sassari. E il suo sindaco Giuseppe Mascia dov’è? Che fine ha fatto l’ambizione di guidare lo sviluppo dell’intero Nord-Ovest?». Così il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero interviene sul Patto “Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons”, finalizzato a rafforzare i collegamenti aerei e contrastare la stagionalità turistica.

«Il protocollo – ricorda Mario Conoci, già sindaco di Alghero – è stato sottoscritto a maggio da Comune, Camera di Commercio, Sogeaal e Confcommercio. A giugno Cacciotto dichiarava indispensabile il coinvolgimento della Città Metropolitana. Eppure, anche nell’incontro operativo del 18 novembre, l’ente metropolitano non compare tra i partecipanti».

«Mascia vuole essere il sindaco dell’intero territorio oppure soltanto quello di Sassari? Non basta rivendicare la guida del Nord-Ovest nei discorsi ufficiali per poi lasciare l’istituzione metropolitana fuori dai tavoli dove si programmano investimenti e collegamenti strategici. Un’assenza che pesa anche sul ruolo politico di Alghero».

«E Cacciotto? – interviene il capogruppo Alessandro Cocco – Siede nella Conferenza metropolitana, appartiene allo stesso schieramento politico di Mascia e ne aveva annunciato il coinvolgimento. Quali iniziative ha assunto concretamente? Possibile che non riesca a ottenere neppure la partecipazione istituzionale a un progetto fondamentale per la nostra città?».

«Il Patto rappresenta un’opportunità importante – sottolinea il coordinatore cittadino Pino Cardi – ma una strategia di area vasta deve coinvolgere le istituzioni che rappresentano il territorio. Chiediamo che la Città Metropolitana venga formalmente coinvolta nella programmazione».

«Mascia e Cacciotto chiariscano perché l’ente sia ancora assente – conclude Conoci –. Alghero non può continuare a pagare il prezzo di una politica metropolitana che esiste nei proclami, ma scompare quando si tratta di assumere impegni concreti».