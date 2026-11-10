Palazzo dei Congressi, Forza Italia contro l’assessore Daga: «Gli spazi esterni recuperati dall’Alghero Bike, non dalla giunta»

Il gruppo consiliare di Forza Italia, formato dai consiglieri Tedde, Peru, Bardino e Ansini, interviene con una nota ufficiale sulla riqualificazione dell’area esterna del Palazzo dei Congressi, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall’amministrazione comunale e la presentazione del cosiddetto “Palabike” da parte dell’assessore Enrico Daga.

Secondo gli esponenti azzurri, l’intervento di recupero sarebbe merito esclusivo della società sportiva e non dell’esecutivo cittadino. «Siamo dalla parte dell’Alghero Bike, una realtà sportiva che, con impegno e dedizione, contribuisce alla crescita dei nostri giovani e della comunità», affermano i rappresentanti di Forza Italia. «Il nostro plauso va all’associazione, che ha concretamente recuperato e reso fruibili quegli spazi a proprie spese e con il lavoro dei propri volontari. Bonifica, pulizia, sistemazione del verde, camminamenti e percorsi sono stati posti interamente a suo carico. L’amministrazione si è limitata a mettere a disposizione l’area: non si tratta, pertanto, di un’opera di cui rivendicare la paternità».

Oltre alla gestione dei lavori, il gruppo consiliare contesta l’attribuzione della nuova denominazione all’area pubblica. «Non possiamo condividere la condotta dell’assessore, che si attribuisce meriti altrui e, allo stesso tempo, si arroga il diritto di ribattezzare quegli spazi con il nome di “Palabike”», prosegue la nota di Tedde, Peru, Bardino e Ansini. «Le denominazioni degli spazi pubblici non sono una decisione personale di un assessore: devono seguire procedure e regole precise. Chiediamo quindi quale atto abbia stabilito questo nome e chi lo abbia adottato, tanto più quando si parla di aree di pertinenza di una struttura intitolata alla memoria di Martino Lorettu».

Infine, i consiglieri di Forza Italia chiamano in causa il primo cittadino affinché intervenga sull’operato della giunta. «A questo punto la questione riguarda direttamente il sindaco Cacciotto», concludono gli esponenti dell’opposizione. «Gli chiediamo di uscire dal silenzio e di assumersi fino in fondo la responsabilità di guida dell’amministrazione. Chiarisca pubblicamente se condivide l’iniziativa di Daga e riporti il suo assessore entro i confini delle regole istituzionali e degli indirizzi condivisi dalla maggioranza. Non è accettabile che un componente della giunta proceda secondo una propria agenda, assumendo decisioni e attribuendo denominazioni senza il necessario percorso istituzionale. Se il sindaco non interviene, queste iniziative personali rischiano di diventare, nei fatti, la linea ufficiale dell’amministrazione. Tifiamo per l’Alghero Bike, per i suoi ragazzi e per lo sport. Non tifiamo per il Palabike, né per gli atteggiamenti di un assessore che sembra troppo spesso dimenticare che gli spazi pubblici appartengono alla città, non a chi pro tempore li amministra».