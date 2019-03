Pagamenti servizi sociali, somme disponibili da mercoledì

Da mercoledì prossimo, 13 marzo, le somme potranno essere riscosse presso gli sportelli del Banco di Sardegna. Si tratta delle legge 162/98, per la quale sono disponibili 39.045,77 euro per i 141 beneficiari relativamente al periodo dicembre 2018-gennaio 2019.

Per il Reis – reddito di inclusione sociale – ai 501 beneficiari verranno corrisposti in totale 114.672 euro per il mese di febbraio. Ai 37 destinatari dei contributi di cui alla legge 27/83, per il periodo novembre-dicembre 2018, andranno 14.775,88 euro.

Per la legge 11/85 riguardo alle mensilità ottobre-novembre-dicembre 2018, sono in pagamento 31.367,04 complessivi a favore di 53 beneficiari. Infine, per la legge 23/2005, i contributi disponibili per il mese di febbraio sono pari a 6.394 euro per 15 aventi diritto.