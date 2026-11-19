Ospedale Marino, i comitati: «Attività ridotta per la convivenza con Oculistica, Regione e Asl intervengano»

Forte preoccupazione per la tenuta dell’attività chirurgica del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Marino di Alghero. A lanciare l’allarme sono il Comitato Nuovo Ospedale e il Comitato a Difesa della Salute, che in una nota congiunta sollecitano un intervento urgente da parte della Asl e della Regione Sardegna.

Secondo quanto denunciato dai due organismi civici, l’attività operatoria ortopedica ha subito un ridimensionamento rispetto allo scorso anno a causa della concomitante presenza del servizio di Oculistica, trasferito temporaneamente al Marino per consentire i lavori di ristrutturazione dei suoi spazi all’Ospedale Civile. «Una sistemazione che doveva essere provvisoria – sottolineano i comitati – sembrerebbe stia diventando definitiva, ma che sta causando pesanti conseguenze sull’Ortopedia».

Nel mirino finiscono anche i ritardi relativi al potenziamento strutturale del reparto: «A questo si aggiunge il mancato avvio della ristrutturazione delle ulteriori sale operatorie destinate all’Ortopedia, nonostante fossero già previsti i finanziamenti specifici. Che fine hanno fatto queste risorse? Perché i lavori non sono ancora iniziati e quando si intende procedere?». Domande su cui i comitati chiedono risposte puntuali, criticando il ripetersi ciclico di un’emergenza che, spesso in prossimità delle scadenze elettorali regionali, finisce per penalizzare entrambi i reparti e l’utenza.

Nella nota vengono quindi avanzate quattro richieste precise ai vertici sanitari e regionali: il completamento urgente dei cantieri al Civile per riportare Oculistica nella propria sede, piena trasparenza sulla destinazione dei fondi già stanziati per le sale operatorie di Ortopedia, l’avvio rapido degli interventi previsti e il ripristino della piena capacità chirurgica.

Guardando al futuro, il Comitato Nuovo Ospedale e il Comitato a Difesa della Salute ribadiscono la necessità di puntare sull’ampliamento del Civile e, in prospettiva, sulla costruzione di un nuovo nosocomio dotato di un blocco operatorio unico per tutte le specialità. «Fino a quando queste opere non saranno concretamente realizzate – concludono – l’Ortopedia deve rimanere al Marino, nella sede in cui opera da decenni, senza ulteriori riduzioni della propria capacità di intervento».