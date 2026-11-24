Orizzonte Comune prende le distanze da Colledanchise: “La legalità si difende nelle sedi opportune e con i fatti, non con gli slogan”

Scossone politico nella maggioranza ad Alghero, dove esplode il caso legato alle dichiarazioni del consigliere comunale di Orizzonte Comune, Marco Colledanchise, che aveva parlato a mezzo stampa e sui social di una presunta «gestione mafiosa dei luoghi pubblici» annunciando contestualmente la propria uscita dalla coalizione di governo cittadino senza però passare tra i banchi dell’opposizione.

A intervenire con fermezza per chiudere ogni ambiguità è il coordinatore cittadino e dirigente regionale del movimento, Antonio Cardin, che prende nettamente le distanze dalle parole dell’esponente consiliare pur precisando che, allo stato attuale, non è stato adottato alcun provvedimento di espulsione dal partito.

In una nota ufficiale, il gruppo di Orizzonte Comune Alghero censura senza mezzi termini i toni utilizzati dal consigliere: “Pur nel pieno rispetto del dibattito politico e della libertà di espressione di ciascun esponente istituzionale, riteniamo inaccettabile l’utilizzo di termini così gravi ed evocativi, che ci auguriamo siano frutto solo di impeto e fretta, per descrivere l’operato dell’attuale Amministrazione comunale”. Il direttivo locale respinge così ogni sospetto sull’operato della giunta: “Respingiamo con forza l’idea che vi sia una gestione opaca o clientelare degli spazi pubblici cittadini; se così fosse saremmo a fianco di chiunque denunci formalmente qualsiasi atto illecito o illegittimo, perché la trasparenza, il rispetto delle regole e la legalità costituiscono la stella polare del nostro agire politico quotidiano”.

Cardin richiama quindi alla responsabilità istituzionale nel confronto pubblico: “La critica politica e il confronto, anche aspro, sono parte fisiologica della democrazia, ma non tutto è lecito: non si possono lanciare accuse di questo tipo senza alcun fondamento, trasformando parole gravi in un espediente comunicativo. Se mai dovessero emergere fatti o comportamenti illeciti, la legalità si difende nelle sedi opportune e con i fatti, non con gli slogan”.

L’intervento del coordinatore algherese serve infine a blindare la tenuta della coalizione di centrosinistra a sostegno del primo cittadino: “Desideriamo ribadire la nostra piena vicinanza e il nostro convinto sostegno al Sindaco e a tutta la maggioranza. Fin dalla nascita di questa coalizione lavoriamo fianco a fianco in un clima di leale collaborazione, guidati dal rigore, dalla serietà e dall’onestà intellettuale che contraddistinguono tutte le forze politiche che sostengono questo progetto amministrativo”.

Rivendicando il lavoro svolto per affrontare le criticità ereditate dalle precedenti amministrazioni, Orizzonte Comune ribadisce dunque la propria totale estraneità a “certi toni e modalità comunicative”, confermando l’impegno esclusivo nell’interesse della città.