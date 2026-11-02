Olmedo riscopre il grano antico: al via il progetto “Pane Nostru” per valorizzare l’identità cerealicola

Ha preso il via oggi, venerdì 30 ottobre 2026, il progetto “Pane Nostru – Identità cerealicola del territorio”, l’iniziativa ideata per recuperare e valorizzare i pani tradizionali di Olmedo attraverso la riscoperta delle antiche varietà di frumento locale. Nel corso della giornata inaugurale, diversi agricoltori del comprensorio hanno ricevuto le sementi del grano antico “Murru”, venendo contestualmente iscritti dai referenti dell’Agenzia LAORE Sardegna nel registro ufficiale degli “Agricoltori custodi”.

L’intervento mira a rivitalizzare la vocazione cerealicola che ha storicamente caratterizzato il paesaggio e l’economia del territorio di Olmedo e del Distretto Rurale di Alghero e Olmedo. Le varietà tradizionali di frumento sardo — tutelate dalla legge regionale 15/1997 e conservate dalla Banca del Germoplasma di Sardegna (BG-SAR) — rischiano infatti di scomparire dai campi, soppiantate da cultivar commerciali ad alta resa ma prive di legame con la storia e l’identità agraria locale.

Promossa dal Comune di Olmedo e dal Distretto Rurale Alghero-Olmedo, l’iniziativa vede la collaborazione di una rete articolata di partner, tra cui l’Agenzia LAORE Sardegna, l’Università degli Studi di Sassari, i cerealicoltori della zona e l’Accademia del Lievito Madre. L’obiettivo centrale è la creazione di una filiera corta e certificata che dal campo giunga al forno, restituendo al pane di Olmedo il suo valore culturale e produttivo, con l’aspirazione di ottenere la Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) e partecipare a bandi per la promozione dei prodotti locali. Grazie a questa pianificazione, il prossimo anno il pane di Olmedo tornerà a essere impastato con il grano coltivato direttamente nei campi del territorio.

Il progetto, cofinanziato anche con le risorse del Distretto Rurale di Alghero, prevede inoltre la realizzazione di un documentario dedicato alle fasi di coltivazione, dalla semina al raccolto. Il materiale video sarà destinato sia al futuro Museo del Pane in fase di allestimento a Olmedo, sia alle attività didattiche e culturali per la promozione delle filiere agroalimentari a chilometro zero.