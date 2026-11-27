Olmedo celebra il Natale con la 37ª edizione del Presepe di Pane

Olmedo si prepara a vivere uno dei momenti più rappresentativi della sua cultura e delle sue radici in occasione della 37ª edizione del Presepe di Pane, organizzata dalla Pro Loco Olmedo in collaborazione con il Comune e l’Assessorato alle Tradizioni e alla Cultura.

L’appuntamento con la serata inaugurale è fissato per domenica 13 dicembre alle ore 17:00, nella suggestiva cornice della Chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia. Da giorni i volontari della Pro Loco sono al lavoro per allestire la struttura e la scenografia che accoglieranno le statuine modellate interamente in pasta di pane.

Le opere sono il frutto del laboratorio promosso dall’Assessorato alle Tradizioni del Comune di Olmedo e coordinato dalle esperte panificatrici Maria Talia Tidore e Mariella Pinna: un’iniziativa diventata negli anni un simbolo del Natale locale, capace di farsi conoscere e apprezzare anche fuori dai confini comunali. Nel 2024, infatti, il presepe è stato inserito nella mappatura dei presepi artistici curata dal Ministero della Cultura e dall’associazione Città dei Presepi. Inoltre, nell’edizione 2025, ha conquistato due prestigiose vetrine: durante le festività all’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero e, su invito dell’associazione CLIC – Circolo delle Lingue, delle Informazioni e delle Culture, presso la Biblioteca Universitaria del MiC in Piazza Fiume a Sassari, nell’ambito della mostra “Ricamos, durches e impastos: s’arte de sa tradizione sarda”.

Subito dopo il taglio del nastro, il piazzale antistante la Chiesetta farà da sfondo all’esibizione del gruppo folk N.S. di Talia.

La serata proseguirà alle ore 18:00, nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Talia, con «Cantos de Nadale», un viaggio musicale dedicato ai canti natalizi della tradizione sarda. Protagonista sarà la voce di Cecilia Concas, accompagnata al pianoforte da Angelo Spanu e alla chitarra da Antonello Aversano, per riscoprire e valorizzare le melodie natalizie dell’Isola. Ad aprire il concerto saranno gli alunni della scuola primaria di Olmedo (IC “Eleonora d’Arborea” di Villanova Monteleone), che interpreteranno il brano “E sarà Natale” dei Tazenda.

Un appuntamento ormai storico che intreccia arte, tradizione e musica, rinnovando l’identità del territorio e offrendo alla comunità e ai visitatori un’occasione preziosa per immergersi nell’atmosfera natalizia del vivace centro del Coros.

Il Presepe di Pane resterà visitabile fino al 6 gennaio, tutti i giorni la mattina dalle 9:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00.

Anche per questa edizione 2026 la Pro Loco Olmedo desidera ringraziare fin d’ora tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’opera: i soci volontari, l’Amministrazione comunale, il parroco Don Paolo Secchi e la Curia per la gentile concessione degli spazi parrocchiali, le associazioni locali e la Protezione Civile di Olmedo, che ha messo a disposizione uomini e mezzi per il reperimento dei materiali.