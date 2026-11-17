Olbia, tre arresti per i furti agli esercizi commerciali: presa la banda dei colpi in città

Tre arresti nel giro di poche ore è il bilancio delle operazioni condotte dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia per contrastare l’ondata di furti ai danni dei negozi cittadini, un fenomeno che negli ultimi mesi aveva generato forte allarme tra i commercianti.

Nella notte, i militari della Sezione Radiomobile, impegnati nei consueti controlli del territorio, hanno arrestato in flagranza un 36enne olbiese. L’uomo, dopo aver forzato l’uscita di emergenza di un negozio in viale Aldo Moro, aveva rubato diversi articoli di elettronica, ma è stato bloccato dai Carabinieri subito fuori dal locale con la refurtiva ancora in mano. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di ritrovare anche la merce sottratta lo scorso 8 novembre dallo stesso negozio. Tutto il materiale è stato restituito al proprietario, mentre per il 36enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere — emessa dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura — nei confronti di due fratelli olbiesi di 38 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Il provvedimento arriva al termine delle indagini della Stazione di Olbia Centro e della Sezione Radiomobile, che hanno raccolto gravi indizi a carico dei due per altrettanti furti commessi tra agosto e settembre ai danni di due locali pubblici della città. I fratelli saranno trasferiti nel carcere di Sassari-Bancali.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento degli indagati in altri furti e danneggiamenti subiti dagli esercizi commerciali olbiesi negli ultimi mesi.