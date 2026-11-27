Nuovo successo per Massimiliano Fois: vince il premio “I Fiori del Silenzio” intitolato a Paola Escana

Nuovo importante riconoscimento per lo scrittore Massimiliano Fois che vince il Primo Premio al Concorso poetico “I Fiori del Silenzio” dedicato alla poetessa Paola Escana, con la poesia dedicata ad Antonio Gramsci “Io e Nino, come Ginepri siamo”.

L’autore algherese è stato premiato a Maracalagonis dall’Associazione Culturale Hamara, presso la ex Casa Cocco. Su Coru de Mara. la poesia, come altre del Fois, ha già avuto numerosi riconoscimenti che confermano lo scrittore algherese come uno dei poeti più apprezzati della Sardegna.