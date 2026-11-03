Nuovo strappo sui voli in Sardegna: Aeroitalia accelera la ritirata, tempi stretti per la Regione

Si preannuncia una corsa contro il tempo per la gestione dei collegamenti aerei dell’isola. La decisione di Aeroitalia di disimpegnarsi dai servizi in continuità territoriale rischia di innescare un nuovo braccio di ferro con i vertici di viale Trento, a partire dalla calendarizzazione dell’uscita.
Stando alle indicazioni fornite dal vertice della compagnia, Gaetano Intrieri, il vettore punta a completare le procedure di dismissione a stretto giro, fissando l’orizzonte operativo ai primi mesi del prossimo anno. Una tempistica contratta che riduce notevolmente il margine di manovra delle istituzioni isolane per la riassegnazione delle tratte, ma che apre anche un interrogativo di natura procedurale.
Dall’assessorato regionale ai Trasporti guidato da Barbara Manca si era infatti evidenziato come le normative attuali richiedano una preavviso più ampio per la rinuncia alle tratte assegnate. Resta tuttavia aperto lo scenario futuro: il vettore non ha precluso la possibilità di rientrare in gioco valutando le prossime procedure di gara che verranno indette per la continuità aerea.