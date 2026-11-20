Nuovo PUC di Alghero, Forza Italia chiede lo stop dopo una diffida: «Coinvolti i familiari di un consigliere di maggioranza»

“La diffida notificata al sindaco, alla Giunta, al presidente del Consiglio comunale, ai consiglieri e ai responsabili degli uffici comunali sulla prospettata riclassificazione di un’area da B3 a S3, nell’ambito del nuovo PUC, rappresenta un fatto di estrema rilevanza che l’Amministrazione Cacciotto non può far finta di ignorare. “ A intervenire sono i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, che chiedono di fermarsi e riflettere prima di proseguire lungo un percorso urbanistico che continua a mostrare criticità politiche e amministrative.

“La diffida, inviata da uno studio legale cittadino per conto dei proprietari dell’area, contesta la prospettata trasformazione della destinazione urbanistica da B3 a S3, denunciando l’assenza di una motivazione pianificatoria adeguata, la natura puntuale e peggiorativa della modifica e il rischio di un aggravamento del danno patrimoniale nell’ambito di un contenzioso civile già pendente. I proprietari chiedono che la previsione venga stralciata e che siano rese esplicite le ragioni di una scelta che, a loro giudizio, non sarebbe sostenuta da un’istruttoria adeguata e da una visione urbanistica generale. Ma c’è un elemento che rende la vicenda particolarmente delicata sul piano istituzionale e politico. I proprietari che hanno sottoscritto la diffida sono strettissimi congiunti di un consigliere comunale di maggioranza, già in precedenza titolare di una quota di comproprietà dell’area. La diffida è stata indirizzata anche ai singoli consiglieri comunali e, dunque, paradossalmente, anche al consigliere interessato”.

“È una circostanza del tutto inedita, che impone trasparenza, prudenza e una riflessione seria sui rapporti tra interessi familiari, responsabilità istituzionali e procedimento urbanistico. Non si può trattare questa vicenda come se nulla fosse accaduto. “Per l’ennesima volta denunciamo il metodo con cui il sindaco Cacciotto sta conducendo la partita del PUC. Non si può pensare di mettere mano allo strumento urbanistico più importante per il futuro della città con l’unico obiettivo di appuntarsi una medaglietta politica. Un PUC non si fa per intestarsi un risultato amministrativo, ma per dare una prospettiva ad Alghero. E oggi quella prospettiva non è stata ancora chiarita”, dichiarano i consiglieri azzurri.

“Prima bisogna stabilire quale città vogliamo costruire nel 2030 e nel 2040. Bisogna definire una visione dello sviluppo economico e sociale, individuare le prospettive per le famiglie e le imprese, affrontare il tema dei servizi, delle infrastrutture, della residenzialità e del contrasto al decremento demografico. Solo dopo si deve costruire una trama urbanistica coerente con questi obiettivi. Procedere al contrario significa mettere insieme previsioni e destinazioni senza un disegno complessivo. Questa diffida, con le contestazioni che contiene e con la particolare situazione familiare e istituzionale che porta alla luce, costituisce un ulteriore elemento che impone una pausa di riflessione. Non è accettabile che si proceda con modifiche puntuali e fortemente penalizzanti senza che ne siano rese comprensibili le ragioni, la coerenza con l’assetto generale del territorio e la loro effettiva necessità. Tanto più quando è già pendente un giudizio civile che riguarda proprio quell’area”.

Forza Italia richiama quindi il sindaco, il presidente del Consiglio e tutti i consiglieri comunali alla responsabilità. “Occorre fermarsi un attimo. Non si può accelerare su un procedimento così delicato ignorando contestazioni formalmente indirizzate a tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Ciascuno deve essere messo nelle condizioni di conoscere gli atti, valutarne le conseguenze e assumere decisioni consapevoli. E tutto questo accade mentre la maggioranza è attraversata da tensioni profonde, che investono il Partito Democratico e la stessa composizione della Giunta, con la prospettiva della sostituzione dell’assessora Raffaella Sanna, della cui competenza e del cui lavoro abbiamo dato atto. Una crisi politica interna alla maggioranza non può diventare il criterio con cui si governa la città e, soprattutto, non può condizionare le scelte urbanistiche che riguardano il futuro di tutti”.

“Non ci stiamo. Forza Italia si attiverà con iniziative istituzionali e amministrative per verificare la regolarità del procedimento, la fondatezza delle previsioni urbanistiche e la loro conformità alla normativa vigente. Vogliamo un PUC che nasca da una visione dello sviluppo, non da decisioni estemporanee, accelerazioni politiche o scelte prive di un’adeguata giustificazione pianificatoria. Alghero ha bisogno di crescita economica e sociale, di nuove opportunità per le imprese e le famiglie, di condizioni per attrarre residenti e invertire il declino demografico. Questo è il compito di un’amministrazione. Il resto è soltanto ricerca di visibilità politica”.